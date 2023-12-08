Rıfat el-Arir kimdir?

23 Eylül 1979’da Gazze kentinin Eş-Şucaiyye Mahallesi’nde doğdu. Gazze İslam Üniversitesi’nde İngilizce alanında lisans eğitimini tamamladı, University College of London’da yüksek lisans, Malezya Putra Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yaptı.

2014 yılında İsrail’in ablukası ve saldırılarına şahit olan 15 genç yazarın hikayelerinden oluşan “Gazze Cevap Yazıyor” (Gaza Writes Back) kitabını, 2015’te de makaleler, röportajlar, fotoğraflar ve şiirlerin yer aldığı İsrail’in Gazze’de sebep olduğu acıları ve Gazze halkının direnişini anlatan “Susturulamayan Gazze” (Gaza Unsilenced) kitabını telif etti.

“Gazze Cevap Yazıyor-Gazzeli Genç Yazarlardan Kısa Hikâyeler” kitabı, İntifada Yayınları tarafından Türkçeye çevrildi.

6 çocuk babası olan El-Arir, İsrail saldırılarında Gazze’de öldürülenlerin hikâyelerini duyurmak amacıyla başlatılan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) bünyesinde hayata geçirilen “Biz Sayı Değiliz” inisiyatifinin kurucuları arasında yer alıyordu.

(VC)