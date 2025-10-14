Rezan Epözdemir için 12 yıl hapis istendi

Mahkemeye sevkedildiği öğrenilen iddianamede, BBC Türkçe'nin haberine göre, "rüşvet alma ve rüşvet verme"yi kapsayan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 252. maddesi uyarınca Epözdemir'in 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Avukat Rezan Epözdemir “rüşvete aracılık” suçlamasıyla tutuklandı

14 Ağustos'ta tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “FETÖ/PDY’ye yardım” ve “siyasal-askeri casusluk” iddialarıyla yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, 14 Ağustosta “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmış, Çorlu, Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

İddianameye göre, Epözdemir, bir kamu görevlisi ile bir iş insanı arasında rüşvet alışverişine aracılık etmek, bu süreçte aktif rol oynayıp menfaat sağlamakla suçlanıyor.

BBC Türkçe, iddianamede Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda bonolar ve para transfer belgeleri bulunduğunun, bu belgelerin, görevden uzaklaştırılan eski savcı C.Ç. ile bağlantılı olduğunun öne sürüldüğünü haber verdi.

İstanbul 18. ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etttiği takdirde Epözdemir yargılanmaya başlayacak.

Rezan Epözdemir hakkında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun, avukat ve akademisyen Epözdemir uzun yıllar Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik, çeşitli televizyon programlarında hukuk yorumculuğu ve köşe yazarlığı yapmıştı. Epözdemir, spor hukuku, ceza hukuku ve ticaret hukuku alanlarında çalışmalarıyla tanınıyor. "Münevver Karabulut", "Pınar Gültekin" ve "Mattia Ahmet Minguzzi" cinayetleri gibi Türkiye’nin en çok konuşulan davalarında mağdur aileleri temsil eden Epözdemir, Ayrıca Fatih Terim, Sıla Gençoğlu ve Selçuk İnan gibi tanınmış kişilerin de avukatlığını yapıyor.

(AEK)