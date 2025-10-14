ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 14 Ekim 2025 00:31
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2025 01:02
2 dk Okuma

Rezan Epözdemir için 12 yıl hapis istendi

Avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" iddiasıyla dört yıldan 12 yıla kadar hapis tehdidiyle karşı karşıya. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınının iddianamesi İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Epözdemir hazırlıkta suçlamaları reddetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Rezan Epözdemir ofisinde/ Fotoğraf: https://dusun-think.net/

Mahkemeye sevkedildiği öğrenilen iddianamede, BBC Türkçe'nin haberine göre, "rüşvet alma ve rüşvet verme"yi kapsayan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 252. maddesi uyarınca Epözdemir'in 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

14 Ağustos'ta tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “FETÖ/PDY’ye yardım” ve “siyasal-askeri casusluk” iddialarıyla yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, 14 Ağustosta “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmış, Çorlu, Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

İddianameye göre, Epözdemir, bir kamu görevlisi ile bir iş insanı arasında rüşvet alışverişine aracılık etmek, bu süreçte aktif rol oynayıp menfaat sağlamakla suçlanıyor.

BBC Türkçe, iddianamede Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda bonolar ve para transfer belgeleri bulunduğunun, bu belgelerin, görevden uzaklaştırılan eski savcı C.Ç. ile bağlantılı olduğunun öne sürüldüğünü haber verdi.

İstanbul 18. ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etttiği takdirde Epözdemir yargılanmaya başlayacak.

Rezan Epözdemir hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun, avukat ve akademisyen Epözdemir uzun yıllar Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik, çeşitli televizyon programlarında hukuk yorumculuğu ve köşe yazarlığı yapmıştı.

Epözdemir, spor hukuku, ceza hukuku ve ticaret hukuku alanlarında çalışmalarıyla tanınıyor.

"Münevver Karabulut", "Pınar Gültekin" ve "Mattia Ahmet Minguzzi" cinayetleri gibi Türkiye’nin en çok konuşulan davalarında mağdur aileleri temsil eden Epözdemir, Ayrıca Fatih Terim, Sıla Gençoğlu ve Selçuk İnan gibi tanınmış kişilerin de avukatlığını yapıyor.

(AEK)

