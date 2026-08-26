Rêxistinên mafparêz ên navneteweyî ji bo Osman Kavala banga li Tirkiyeyê kirin
Daireya Mezin a Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME), di biryara xwe ya derbarê karsaz, mafparêz û nûnerê civaka sivîl Osman Kavala ku nêzî neh sal in di girtîgehê de ye, biryar da ku girtîbûn û pêvajoya mehkûmiyeta wî li dijî hiqûqê ye.
Dadgehê biryar da ku mafên Kavala yên darizandina dadwerane, azadiya derbirînê û azadiya birêxistinbûnê hatine binpêkirin û her wiha diyar kir ku cezayê girtîgeha hetahetayî ya girankirî nemirovane ye.
Ji DMMEyê ji bo Kavala biryara xwe ya duyemîn da: “Divê demildest serbest bê berdan”
"Darizandina Kavala siyasî ye"
Rêvebera Ofîsa Saziyên Ewropayê ya Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî Eve Geddieyê diyar kir ku biryara dawî ya DMMEyê nîşan dide ku Kavala nêzî neh sal in di encama darizandineke bi mebestên siyasî de di girtîgehê de tê girtin.
Tirkiyeyê di doza Kavala de herdû biryarên berê yên pabendker ên dadgehê jî bi cih neanîn. Divê êdî dawî li astengkirina edaletê bê anîn. Divê rayedarên Tirkiyeyê ji bo serbestberdana demildest û bêmerc a Osman Kavala bikevin tevgerê.
DMME, biryara xwe ya ji bo Osman Kavala aşkere dike
“Edalet bi eşkere tê înkarkirin”
Dîrektora Projeya Piştgiriya Dozên Mafên Mirovan a Tirkiyeyê Ayşe Bingol Demir diyar kir ku biryarê bi awayekî vekirî nîşan daye ku pêvajoya ji destserkirinê heta mehkûmiyetê ya Kavala bi mebestên siyasî hatiye meşandin û weha got: “Êdî tu pirs di hişê kesî de nemaye ku ev pêvajo ji destpêkê heta dawiyê li dijî hiqûqê ye.”
Ji bo pêkanînê bang li Konseya Ewropayê kirin
Rêxistinên mafên mirovan dan zanîn ku ji bo pêbaweriya pergala Peymana Mafên Mirovan a Ewropayê qonaxeke krîtîk li ber dest e û bang li Konseya Ewropayê kirin ku gavên hîn bi bandortir biavêjin. Di daxuyaniyê de hat bibîrxistin ku erka Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê heye ku çavdêriya bicihanîna biryarên DMMEyê bike û hat destnîşankirin ku divê hemû mekanîzma werin xebitandin da ku biryarên têkildarî Kavala bên pêkanîn.
DMME biryara xwe ya nû ya ji bo Osman Kavala dê sibê aşkere bike
Dîrektorê Bernameya Ewropa û Asyaya Navîn a Komîsyona Hiqûqnasên Navneteweyî Temur Shakirov bibîr xist ku Tirkiye wek aliyekî Peymana Mafên Mirovan a Ewropayê ketiye bin berpirsiyariya bicihanîna biryarên dadgehê û got: “Divê Tirkiye van berpirsiyariyên xwe bi cih bîne, Konseya Ewropayê jî ji bo vê yekê bixe bin gerantiyê divê bikeve tevgerê.”
“Divê bibe rojeva sereke”
Rêxistinan diyar kirin ku divê dewletên endamên Konseya Ewropayê jî di peywendiyên xwe yên bi Tirkiyeyê re dosyaya Osman Kavala bikin yek ji mijarên sereke yên rojeva xwe. Di daxuyaniyê de hat xwestin ku dewletên endam bi awayekî zelal û eşkere ji Tirkiyeyê daxwaz bikin ku li gorî biryarên DMMEyê tevbigere û banga xwe ya ji bo serbestberdana demildest a Kavala berdewam bikin.
Şêwirmenda Hiqûqî ya Payedar a Rêxistina Çavdêriya Mafên Mirovan Aisling Reidy ev nirxandin kir: “DMMEyê cara sêyemîn biryar da ku Osman Kavala demildest serbest bê berdan. Ji bo ku ev biryar bê bicihanîn û Kavala bigihîje azadiya xwe, ketina tevgerê ya Konseya Ewropayê û dewletên endam girîngiyeke jiyanî hildigire.”
(FY/AY)