TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 26.08.2026 10:15 26 Tebax 2026 10:15
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.08.2026 10:19 26 Tebax 2026 10:19
Xwendin Xwendin:  4 xulek

Rêxistinên mafparêz ên navneteweyî ji bo Osman Kavala banga li Tirkiyeyê kirin

Di daxuyaniyê de ji dewletên endam hat xwestin ku ji Tirkiyeyê bi awayekî zelal û aşkere daxwaz bikin ku bila li gorî biryarên DMMEyê tevbigere û banga xwe ya ji bo serbestberdana demildest a Kavala berdewam bikin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Rêxistinên mafparêz ên navneteweyî ji bo Osman Kavala banga li Tirkiyeyê kirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Daireya Mezin a Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME), di biryara xwe ya derbarê karsaz, mafparêz û nûnerê civaka sivîl Osman Kavala ku nêzî neh sal in di girtîgehê de ye, biryar da ku girtîbûn û pêvajoya mehkûmiyeta wî li dijî hiqûqê ye.

Dadgehê biryar da ku mafên Kavala yên darizandina dadwerane, azadiya derbirînê û azadiya birêxistinbûnê hatine binpêkirin û her wiha diyar kir ku cezayê girtîgeha hetahetayî ya girankirî nemirovane ye.

Ji DMMEyê ji bo Kavala biryara xwe ya duyemîn da: “Divê demildest serbest bê berdan”
Ji DMMEyê ji bo Kavala biryara xwe ya duyemîn da: “Divê demildest serbest bê berdan”
25 Tebax 2026
Piştî biryarê, Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî (Amnesty International), Rêxistina Çavdêriya Mafên Mirovan (Human Rights Watch-HRW), Komîsyona Hiqûqnasên Navneteweyî (ICJ) û Projeya Piştgiriya Dozên Mafên Mirovan a Tirkiyeyê (TLSP) daxuyaniyeke hevpar dan û banga pêkanîna lezgîn a biryara DMMEyê li Tirkiyeyê kirin. Rêxistinan teqez kirin ku divê Tirkiye hem di çarçoveya berpirsiyariyên xwe yên Peymana Mafên Mirovan a Ewropayê de hem jî li gorî Destûra Bingehîn, Osman Kavala serbest berde û biryara mehkûmiyetê ya li ser wî rake.

"Darizandina Kavala siyasî ye"

Rêvebera Ofîsa Saziyên Ewropayê ya Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî Eve Geddieyê diyar kir ku biryara dawî ya DMMEyê nîşan dide ku Kavala nêzî neh sal in di encama darizandineke bi mebestên siyasî de di girtîgehê de tê girtin.

Tirkiyeyê di doza Kavala de herdû biryarên berê yên pabendker ên dadgehê jî bi cih neanîn. Divê êdî dawî li astengkirina edaletê bê anîn. Divê rayedarên Tirkiyeyê ji bo serbestberdana demildest û bêmerc a Osman Kavala bikevin tevgerê.

DMME, biryara xwe ya ji bo Osman Kavala aşkere dike
DMME, biryara xwe ya ji bo Osman Kavala aşkere dike
25 Tebax 2026

“Edalet bi eşkere tê înkarkirin”

Dîrektora Projeya Piştgiriya Dozên Mafên Mirovan a Tirkiyeyê Ayşe Bingol Demir diyar kir ku biryarê bi awayekî vekirî nîşan daye ku pêvajoya ji destserkirinê heta mehkûmiyetê ya Kavala bi mebestên siyasî hatiye meşandin û weha got: “Êdî tu pirs di hişê kesî de nemaye ku ev pêvajo ji destpêkê heta dawiyê li dijî hiqûqê ye.”

Ji bo pêkanînê bang li Konseya Ewropayê kirin

Rêxistinên mafên mirovan dan zanîn ku ji bo pêbaweriya pergala Peymana Mafên Mirovan a Ewropayê qonaxeke krîtîk li ber dest e û bang li Konseya Ewropayê kirin ku gavên hîn bi bandortir biavêjin. Di daxuyaniyê de hat bibîrxistin ku erka Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê heye ku çavdêriya bicihanîna biryarên DMMEyê bike û hat destnîşankirin ku divê hemû mekanîzma werin xebitandin da ku biryarên têkildarî Kavala bên pêkanîn.

DMME biryara xwe ya nû ya ji bo Osman Kavala dê sibê aşkere bike
DMME biryara xwe ya nû ya ji bo Osman Kavala dê sibê aşkere bike
24 Tebax 2026

Dîrektorê Bernameya Ewropa û Asyaya Navîn a Komîsyona Hiqûqnasên Navneteweyî Temur Shakirov bibîr xist ku Tirkiye wek aliyekî Peymana Mafên Mirovan a Ewropayê ketiye bin berpirsiyariya bicihanîna biryarên dadgehê û got: “Divê Tirkiye van berpirsiyariyên xwe bi cih bîne, Konseya Ewropayê jî ji bo vê yekê bixe bin gerantiyê divê bikeve tevgerê.”

“Divê bibe rojeva sereke”

Rêxistinan diyar kirin ku divê dewletên endamên Konseya Ewropayê jî di peywendiyên xwe yên bi Tirkiyeyê re dosyaya Osman Kavala bikin yek ji mijarên sereke yên rojeva xwe. Di daxuyaniyê de hat xwestin ku dewletên endam bi awayekî zelal û eşkere ji Tirkiyeyê daxwaz bikin ku li gorî biryarên DMMEyê tevbigere û banga xwe ya ji bo serbestberdana demildest a Kavala berdewam bikin.

Şêwirmenda Hiqûqî ya Payedar a Rêxistina Çavdêriya Mafên Mirovan Aisling Reidy ev nirxandin kir: “DMMEyê cara sêyemîn biryar da ku Osman Kavala demildest serbest bê berdan. Ji bo ku ev biryar bê bicihanîn û Kavala bigihîje azadiya xwe, ketina tevgerê ya Konseya Ewropayê û dewletên endam girîngiyeke jiyanî hildigire.”

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Osman Kavala kavala
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê