Rêxistina Serbixwe ya Jinan: Salane 50 jin li Herêma Kurdistanê tên kuştin

Rêxistina Serbixwe ya Jinan ku navenda wê li Silêmaniya Herêma Kurdistanê ye têkildarî qetilkirin û binpêkirinên ku li Herêma Kurdistanê li hember jinan pêktên daxuyaniyek belav kir.
Di daxuyaniya Rêxistina Serbixwe ya Jinan de hatiye diyarkirin ku li Başûrê Kurdistanê her cûre cudakarî û bêrêzî li hember jinan bi awayekî rêxistinkirî tê kirin.
Di daxuyaniya Rêxistina Serbixwe ya Jinan de hatiye gotin ku tecawiz û arastekirina tundkariyê ji platformên fermî yên partiyên desthilatdar, medyayê û medya civakî wek jehrê tê rijandin û jin tên biçûkxistin.
Her wiha hatiye diyarkirin ku pêşxistina çanda mêrsalarî, olî, namûsperestî û cûdakariya ku ji aliyê desthilatê ve tê kirin, bûye sedema kuştinên jinan.
Di daxuyaniyê de hatiye destnîşankirin ku bûyerên kuştina jinan bûye yek ji pirsgirêkên herî qirêj a nava civakê û lekeyek reş li ser rûyê desthilat û sîstema baviksalariyê hiştiye.
Rêxistinê di daxuyaniya xwe de gotiye ku li gor amarên fermî yên saziyên hikûmetê, salane 50 jin li Herêma Kurdistanê tên kuştin, hinek ji wan tên veşartin û wek bûyerên, xwekuştin û xwe şewitandinê tên ragihandin.
Di dawiyê de jî Rêxistina Serbixwe ya Jinan daxwaz ji jinan û mêran dike ku bi hevre ji bo civakek azad û wekhev bixebitin.
(AY)
*Çavkanî: Rojnews