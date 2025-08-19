TÜRKÇE ENGLISH
ZAYENDA CIVAKÎ
Dîroka Weşanê: 19 Tebax 2025 16:54
Rêxistina Serbixwe ya Jinan: Salane 50 jin li Herêma Kurdistanê tên kuştin

Rêxistina Serbixwe ya Jinan di daxuyaniyek de eşkere kir ku li Herêma Kurdistana Iraqê her cûre cudakarî û bêrêzî li hember jinan bi awayekî rêxistinkirî tê kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Rêxistina Serbixwe ya Jinan ku navenda wê li Silêmaniya Herêma Kurdistanê ye têkildarî qetilkirin û binpêkirinên ku li Herêma Kurdistanê li hember jinan pêktên daxuyaniyek belav kir.

Di daxuyaniya Rêxistina Serbixwe ya Jinan de hatiye diyarkirin ku li Başûrê Kurdistanê her cûre cudakarî û bêrêzî li hember jinan bi awayekî rêxistinkirî tê kirin.

Di daxuyaniya Rêxistina Serbixwe ya Jinan de hatiye gotin ku tecawiz û arastekirina tundkariyê ji platformên fermî yên partiyên desthilatdar, medyayê û medya civakî wek jehrê tê rijandin û jin tên biçûkxistin.

Her wiha hatiye diyarkirin ku pêşxistina çanda mêrsalarî, olî, namûsperestî û cûdakariya ku ji aliyê desthilatê ve tê kirin, bûye sedema kuştinên jinan.

Mêran di Tîrmehê de 32 jin kuştin
Di daxuyaniyê de hatiye destnîşankirin ku bûyerên kuştina jinan bûye yek ji pirsgirêkên herî qirêj a nava civakê û lekeyek reş li ser rûyê desthilat û sîstema baviksalariyê hiştiye.

Rêxistinê di daxuyaniya xwe de gotiye ku li gor amarên fermî yên saziyên hikûmetê, salane 50 jin li Herêma Kurdistanê tên kuştin, hinek ji wan tên veşartin û wek bûyerên, xwekuştin û xwe şewitandinê tên ragihandin.

Di dawiyê de jî Rêxistina Serbixwe ya Jinan daxwaz ji jinan û mêran dike ku bi hevre ji bo civakek azad û wekhev bixebitin.

Mêran di sala 2024an de herî kêm 378 jin kuştine
(AY)

*Çavkanî: Rojnews



Cihê Nûçeyê
Stenbol
kuştina jinan Tundkariya mêran Herêma Kurdistana ıraqê
