TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 30 Îlon 2025 16:12
 ~ Nûkirina Dawî: 30 Îlon 2025 16:17
1 xulek Xwendin

Rewşa tenduristiyê a Beşîkçî ber bi başiyê ve diçe

Serokê Odeya Bijîşkan a Amedê Veysî Ulgen têkildarî rewşa tenduristiyê ya Beşîkçî agahî da û got ku di kontrola norolojiyê ya serê sibehê de di mijara bîr, axaftin û bikaranîna bedenê de pêşketin çêbûye û dikare lingê xwe yê rastê jî hinek bilivîne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Rewşa tenduristiyê a Beşîkçî ber bi başiyê ve diçe

Civaknas û nivîskar Îsmaîl Beşîkçî di 27ê Îlonê de li 9emîn Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê di dema nîşandana belgefîlma 'Bizim Îsmaîl/Îsmaîlê Me' a li ser jiyana wî de diaxivî, ji nişka ve nexweş ketibû û li ser hişê xwe çûbû. Piştre hat aşkerekirin ku xwîn rijîyaye ser mêjiyê Beşîkçî. Rewşa Beşîkçî roj bi roj ber bi başiyê ve diçe.

Serokê Odeya Bijîşkan a Amedê Veysî Ulgen têkildarî rewşa tenduristiyê ya Beşîkçî agahî da û got ku di kontrola norolojiyê ya serê sibehê de di mijara bîr, axaftin û bikaranîna bedenê de pêşketin çêbûye û dikare lingê xwe yê rastê jî hinek bilivîne.

Ulgen, got ku li beşa venêrîna awarte fîzyoterapiya sivik dest pê kiriye.

Bûcak: Xetereya li ser jiyana Îsmaîl Beşîkçî didome
Bûcak: Xetereya li ser jiyana Îsmaîl Beşîkçî didome
29 Îlon 2025
Cihê Nûçeyê
Stenbol
Îsmaîl Beşîkçî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê