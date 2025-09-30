Rewşa tenduristiyê a Beşîkçî ber bi başiyê ve diçe

Civaknas û nivîskar Îsmaîl Beşîkçî di 27ê Îlonê de li 9emîn Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê di dema nîşandana belgefîlma 'Bizim Îsmaîl/Îsmaîlê Me' a li ser jiyana wî de diaxivî, ji nişka ve nexweş ketibû û li ser hişê xwe çûbû. Piştre hat aşkerekirin ku xwîn rijîyaye ser mêjiyê Beşîkçî. Rewşa Beşîkçî roj bi roj ber bi başiyê ve diçe.
Serokê Odeya Bijîşkan a Amedê Veysî Ulgen têkildarî rewşa tenduristiyê ya Beşîkçî agahî da û got ku di kontrola norolojiyê ya serê sibehê de di mijara bîr, axaftin û bikaranîna bedenê de pêşketin çêbûye û dikare lingê xwe yê rastê jî hinek bilivîne.
Ulgen, got ku li beşa venêrîna awarte fîzyoterapiya sivik dest pê kiriye.
