TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 17 Mijdar 2025 09:51
 ~ Nûkirina Dawî: 17 Mijdar 2025 10:05
2 xulek Xwendin

Rêveberiya Tevgerê Kurd: Me hêzên xwe yên li Zapê vekişand qadên guncaw

Tevgera Azadiyê ya Kurd, bi daxuyaniyeke nû ragihand ku hêzên gerîla yên li Zapê bûn û rîska şer li ser wan hebû, bi 16ê Mijdarê re vekişiyan qadên cuda û guncaw.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Rêveberiya Tevgerê Kurd: Me hêzên xwe yên li Zapê vekişand qadên guncaw

Rêveberiyê diyar kir ku ew bawer dikin, ev gav wê tevkariyê li çareseriya pirsgirêka Kurdan û aştiya li Tirkiyeyê bike.

Rêveberiya Tevgera Azadiyê ya Kurd bi daxuyaniyekê ragihand ku bi 16'ê Mijdarê re hêzên gerîla yên li herêma Zapê ku rîska şer li ser wan hebû, vekişiyan qadên cuda.

Rêveberiyê, got: “Em di wê baweriyê de ne ku ev gava me ya nû wê xizmetê ji çareseriya pirsgireka Kurd, aştî û demokratîkbûna Tirkiyeyê re bike.”

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê daxuyaniya Rêveberiya Tevgera Azadiyê ya Kurd wiha ye:

“Di daxuyaniya xwe ya 26'ê Cotmehê de ku bi civîneke çapemeniyê hate ragihandin û ji gerîlayên me yên ji nava sînorên Tirkiyeyê vekişiyan Herêmên Parastinê yên Medyayê 25 jê bi xwe amade bûn, me diyar kiribû ku li cihên xwedî rîska şer ên li ser sînor jî em ê tevdîran li hemberî şer werbigirin. Ji wê demê û vir ve li ser bingeha karê ku organên pêwendîdar kirin, em li herêma Zapê gihîştin encameke girîng. Bi êvara 16'ê Mijdarê re hêzên me yên li herêma Zapê ku rîska şer lê hebû, vekişiyan qadên cuda yên guncav. Bi rewşa heyî re li qada navborî rîska şer bi temamî ji holê hatiye rakirin.

Piştî vekişîna hêzên me yên gerîla yên bi rîska şer ên li nava sînorên Tirkiyeyê, ev sererastkirin û vekişîna ji herêma Zapê re ji bo serxistina Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk a Rêber Abdullah Ocalan dimeşîne bûye tevkariyeke girîng a pratîkî û biryardariya me ya ji bo pêvajoyê careke din nîşan dide. Em di wê baweriyê de ne ku ev gava me ya nû wê xizmetê ji çareseriya pirsgirêka Kurd û aştî û demokratîkbûna Tirkiyeyê re bike.

Em bi rêzdarî vê agahiyê ji çapemenî û raya giştî re radigihînin, silavên xwe li her kesên pêwendîdar dikin.

17'ê Mijdara 2025'an

RÊVEBERIYA TEVGERÊ"

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
PKK Tevgera Azadî çekdanîn
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê