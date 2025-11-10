TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 10 Mijdar 2025 15:20
 ~ Nûkirina Dawî: 10 Mijdar 2025 15:30
2 xulek Xwendin

Rêveberiya Amedsporê: Pankart li ser biryara TFFê hate vekirin

Serokê Kuluba Amedsporê Nahît Eren, diyar kir ku motîvasyona tîma wan bilind e û bang kir ku divê li şûna rexneyên rûxîner, rexneyên çêker bên kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Rêveberiya Amedsporê: Pankart li ser biryara TFFê hate vekirin

Serokê Kuluba Amedsporê Nahît Eren û endamên lijneya rêveber, li Tesîsên Şehmûs Ozer daxuyanî dan.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Nahît Eren bi bîr xist ku rêveberiya wan di 18’ê Cotmehê de hate hilbijartin û got:

“Piştî em hatin rêveberiyê, me bi lez û bez dest bi karên kulubê kir. Piştî hatinê, me fêm kir ku bareke giran li ser milê me û listîkvana ye. Di maçên dawî de tîma me her serkeftî ye. Ev jî nîşan dide ku armanca me ya ku em di rêzên pêş ên lîgê de bin. Niha rewşa tîma me û puanên wê serkeftî ye. Armanca me mezin e. Em li ser bawerî û biryara serkeftinê dixebitin.”

Pankarta Mustafa Kemal

Nahît Eren bal kişand ser maça roja Şemiyê ya li Stada Tahîr Elçî ku lîstikvan bi pankarta “Bîranîna Mûstafa Kemal” derketin sehê û got:

“Gelek şîrove û rexneyên neheq li ser pankartê li me hatin kirin. Dema tîmek derdikeve maçê bi biryara Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê (TFF) derdikeve maçê. Em tîmek girêdayî TFF’ê ne. Biryara vekirina pankarta bîranîna Mûstafa Kemal jî biryara TFF’ê bû, di hemû maçên vê hefteyê de hemû tîm bi heman pankartê derketin maçê. Lewma biryara vekirina pankartê me nedaye.”

Bang

Eren, anî ziman ku tîm û alîgirên wan her dem li gorî ruhê futbolê yê dostaniyê, aştiyê û wekheviyê tevdigerin û wiha pê de çû:

“Em ji niha şûn ve naxwazin tu astengî li pêşiya tîma me û alîgirên me hebe. Em û alîgirên xwe çawa maçên dostane û aştiyane dixwazin, em dixwazin tîm û alîgirên din jî li hemberî me wisa tevbigerin û dirûşmên li dijî me nebêjin. Li şûna rexneyên rûxîner, em banga rexneyên çêker dikin.”

(AY;)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Amedspor
