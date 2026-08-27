Rêveberên Sendîkaya Maden-İşê ya Serbixwe Gokay Çakir û Başaran Aksu hatin girtin
Serokê Giştî ê Maden-İşê ya Serbixwe Gokay Çakir û Pisporê Rêxistinbûnê Başaran Aksu ji bo destheqên karkerên di kargehên girêdayî Holdinga Yıldızlar SSSyê de dixebitin were dayîn, 17 roj bû li Enqereyê li ber xwe didan. Bi tohmeta ku “kîn û dijminahî xistine nava gel” bi daxwaza girtinê Çakir û Aksu ji bo dadgehê hatibûn şandin.
Hêceta sûcdarkirina Gokay Çakir û Başaran Aksu
Serokê Giştî ê Maden-İşê ya Serbixwe Gokay Çakir û Pisporê Rêxistinbûnê Başaran Aksu di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê ve tê meşandin de, bi tohmeta ku “kîn û dijminahî xistine nava gel” sewqî dadgeha cezê û aştiyê ya nobedar hatin kirin.
Parvekirinên li ser medya civakî yên sendîkavanan wekî delîlên sûc hatin nîşandan.
Çakır di şeva 25ê Tebaxê de di navenda giştî ya sendîkayê ya li Somayê de; Aksu jî di heman rojê de li Enqereyê, di roja 16emîn a berxwedana karkeran a li ber Wezareta Enerjî û Çavkaniyên Sirûştî de hatin desteserkirin. Li gorî agahiyên ku sendîkayê dane, ev desteserkirina heftemîn a Aksu ye di dirêjahiya berxwedanê de. Aksu pêşî hat serbestberdan, paşê di çarçoveya heman lêpirsînê de dîsa hat desteserkirin.
Parêzerê sendîkayê: "Sûc tune ye, cesareta berxwedanê heye"
Parêzerê Sendîkaya Maden-İşê ya Serbixwe Lutfi Sabrî Bati di daxuyaniya xwe ya li ber Edliyeya Enqereyê de diyar kir ku sûcdarî li ser parvekirinên medya civakî yên sendîkavanan e; lê belê parvekirin nayê wê wateyê ku “kîn û dijminahî xistine nava gel”
Bati got ku hêceta sereke ya lêpirsînê tekoşîna karkeran e ku ji aliyê sendîkayê ve tê meşandin.
“Li holê, weke ku tê gotin di çarçoveya TCKyê de sûcek tune ye. Tiştê ku li holê ye, cesareta berxwedanê ye.”
Bati da zanîn ku ji ber xebatên sendîkayî yên ku Çakir û Aksu ji bo wergirtina heqdest û mafên din ên karkeran meşandine daxwaza girtina wan hat dayîn û bang li karker û raya giştî kir ku xwedî li van herdû sendîkavanan û berxwedana madenciyan derkevin.
Daxwaza girtinê di dema lihevhatinê de hat
Daxwaza girtinê di wê rojê de hat ku madenkarên 17 roj in li Enqereyê li ber xwe didin, bi xwediyê kar re li ber lihevatinê bûn.
Li gorî agahiyên ku Maden-İşê ya Serbixwe dane, hevdîtina di navbera heyeta sendîkayê û Holdinga Yıldızlar SSSê de di 25ê Tebaxê saet di 19.00an de dest pê kiriye û heta 26ê Tebaxê saet di 02.30an de dom kiriye. Piştî hevdîtinê, sendîkayê ragihand ku derbarê wergirtina pişka giring a heqdest de lihevhatin çêbûye û ji bo heqdestê ku mane jî hevdîtin berdewam dikin.
Sendîkayê ji ber vê yekê çalakiya ku di planê de bû ku di 26ê Tebaxê de li ber Wezareta Enerjî û Çavkaniyên Sirûştî bê li dar xistin, taloq kir. Karker û malbatên wan jî biryar dan ku ji bo piştgiriya Çakir û Aksu biçin Edliyeya Enqereyê.
(AEK/AY)