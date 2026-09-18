TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 18.09.2026 09:29 18 Îlon 2026 09:29
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 18.09.2026 09:31 18 Îlon 2026 09:31
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Rêveberên emniyetê yên 39 bajaran guherîn

Bi biryara Serokkomariyê re di teşkilata navendî û bajarî ya Rêveberiya Giştî ya Emniyetê de di gelek erkan de guherîn hatin kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Rêveberên emniyetê yên 39 bajaran guherîn
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Biryara Serokkomariyê ya derbarê tayînkirin û guherîna erkan a li Rêveberiya Giştî ya Emniyetê de di Rojnameya Fermî de hat weşandin.

Bi biryara di 17ê Îlona 2026an de a bi hijmar 2026/316ê, di rêveberiya emniyetê ya 39 bajaran de guherîn hatin kirin.

25 nav girtin navendê

Bi vê biryarê, tevî Cîgirê Rêveberê Giştî yê Emniyetê Mahmut Çorumlu, rêveberên emniyeta bajarên Afyonkarahisar, Amasya, Aydin, Balikesir, Bartın, Bitlis, Burdur, Çorum, Denizli, Diyarbekir, Erzincan, Hatay, Iğdır, İzmir, Maraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Muş, Rize, Sinop, Şirnak û Yalovayê ji bo navendê ango Rêveberiya Giştî ya Emniyetê hatin girtin.

Di nav kesên ku girtinê navendê de Rêveberê Emniyeta Yalovayê Yilmaz Delen jî heye.

Delen berê wekî Rêveberê Emniyeta Tunceliyê kar kiribû û di çarçoveya lêpirsîna Gulistan Dokuyê de wekî şahid îfade dabû.

Rêveberê Emniyetê yê Kahramanmaraşê Hasan Yiğit jî di nav kesên ku girtinê navendê de cih girt.

Li 39 bajaran guherîn

Bi biryarnameyê, rêveberên emniyetê yên 39 bajaran hatin guherandin ku di nav wan de Zonguldak, Çorum, Maraş, Wan, Kocaeli, Rize, Aydin, Çankırı, Sinop, Balikesir, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Kayseri û Antep jî hene.

Li gorî tayînkirinan, Rêveberê Emniyetê yê Wanê Murat Mutlu ji bo Diyarbekirê, Rêveberê Emniyetê yê Samsunê Ahmet Arıbaş ji bo İzmirê, Rêveberê Emniyetê yê Antepê Celal Ozcan ji bo Kocaeliye û Rêveberê Emniyetê yê Zonguldakê Sinan Ergen jî ji bo Kayseriyê hatin tayînkirin.

Serokê Têkoşîna li Dijî Qaçaxî û Sûcên Rêxistinkirî Serdar Buyukleblebici ji bo Rêveberiya Emniyetê ya Antepê û Serokê Daîreya Têkoşîna li Dijî Terorê Yusuf Topcan jî ji bo Rêveberiya Emniyetê ya Yalovayê hat erkdarkirin.

Di teşkilata navendî de jî tayînkirin hatin kirin

Di teşkilata navendî de jî peywirdarkirinên nû hatin kirin.

Serokê Daîreya Ewlehiyê Emrullah Golcuk, Serokê Daîreya Parastina Şahidan İsmail Hakki Gunay ligel sermifetîşên polîsan Ali Karabag û Selçuk Doguş wekî Cîgirên Rêveberê Giştî yê Emniyetê hatin tayînkirin.

Rêveberê Emniyetê yê Erzurumê Onur Karaburun jî ji bo Serokatiya Pişknîna Ewlehiya Taybet hat erkdarkirin.

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Emniyet tayînkirin Rojnameya Fermî Biryarnameya Serokomariyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê