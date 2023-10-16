Reuters: Türkiye, İsveç’e NATO onayı için ABD’den F-16 adımı bekliyor
Reuters, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylama konusunu bu ay da erteleyeceğini yazdı.
Reuters’e konuşan AKP’li kaynaklar, “Türkiye’nin ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti alma talebine destek beklediğini” belirtti.
Reuters'ın haberinde, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylama konusunda acelesi olmadığı, bu esnada bir gözünün ABD'de olduğu ifade edildi.
AKP’li kaynaklar, “Ankara’nın Washginton ile uyum içinde hareket etmek istediğini, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye 20 milyar dolar değerinde F-16 savaş uçağı ve onlarca modernizasyon kiti satışının ABD Kongresi tarafından onaylanması için çalışmasının beklendiği” söylediler.
Yetkili, "F-16'lar ve İsveç konusunda güven eksikliği göz önüne alındığında, Türkiye NATO teklifini onaylamak için acele etmiyor ve ABD'nin aynı anda adım attığına dair bir işaret arıyor" dedi.
Reuters ayrıca haberinde Cumhurbaşkanlığına ulaştığını ancak yanıt almadığını belirtti.
İSVEÇ-NATO-TÜRKİYE
ABD F-16 satışını onaylarsa Erdoğan da İsveç'in NATO üyeliğini onaylatacak
Selvi: Erdoğan yeni bir karar almış olabilir...
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşe yazısında konuya değindi.
Selvi, ABD'nin Suriye hava sahasındaki Türk SİHA'sını düşürmesi üzerinden, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki tutumunu kaleme aldı.
Selvi, köşesinde özetle şunları yazdı:
"Drona cevap sahada verilir ama gözlemlediğim bir nokta var; Erdoğan’ın ABD’ye yönelik eleştirilerinin dozu artıyor. Sesinin tonu yükseliyor. Acaba diyorum bu durum İsveç’in NATO üyeliği konusunu yeniden değerlendirmeye kadar gider mi?
"Daha önceki hava ekim ayı içinde İsveç’in üyeliğinin Meclis’te onaylanacağı yönündeydi. Ama ABD’nin dronumuzu vurmasından sonra Erdoğan yeni bir karar almış olabilir...
“ABD’ye, ‘müttefikin PKK terör örgütü, İsveç’in NATO’ya üyeliğini gerçekleştirsin bakalım’ mesajı verilebilir.
“Acaba diyorum; ABD dronu vururken aynı zamanda İsveç’in NATO’ya üyeliğini de vurmuş olabilir mi?"
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ
Erdoğan'ın 'kırmızı çizgisi' ve şartları ne oldu?
Erdoğan ne demişti?
Erdoğan daha önceleri ABD'nin Türkiye'ye savaş uçağı satışının İsveç'in NATO üyeliği tartışmasıyla bir ilgisi olmadığını, sorunun İsveç'in "teröre yataklık" etmesinden kaynaklandığını iddia etmişti.
Ancak Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Ankara'ya verdiği sözlerini henüz yerine getirmediğini, kararın TBMM'ye kalacağını söylemişti.
Erdoğan, “Stockholm sokaklarında terör eylemleri devam ediyor. Bize verilen sözler tutulmadı. Meclisimin nasıl bir tavır alacağını göreceğiz” demişti.
2022 Mayıs ayında Ukrayna'da yaşanan olayların ardından Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılım başvurusunda bulunmuştu.
4 Nisan 2023’te Finlandiya NATO'nun 31. üyesi oldu. İsveç’in başvurusu henüz Macaristan ve Türkiye'den nihai onay almadı.
(RT)