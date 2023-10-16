Reuters: Türkiye, İsveç’e NATO onayı için ABD’den F-16 adımı bekliyor

Reuters, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylama konusunu bu ay da erteleyeceğini yazdı.

Reuters’e konuşan AKP’li kaynaklar, “Türkiye’nin ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti alma talebine destek beklediğini” belirtti.

Reuters'ın haberinde, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylama konusunda acelesi olmadığı, bu esnada bir gözünün ABD'de olduğu ifade edildi.

AKP’li kaynaklar, “Ankara’nın Washginton ile uyum içinde hareket etmek istediğini, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye 20 milyar dolar değerinde F-16 savaş uçağı ve onlarca modernizasyon kiti satışının ABD Kongresi tarafından onaylanması için çalışmasının beklendiği” söylediler.

Yetkili, "F-16'lar ve İsveç konusunda güven eksikliği göz önüne alındığında, Türkiye NATO teklifini onaylamak için acele etmiyor ve ABD'nin aynı anda adım attığına dair bir işaret arıyor" dedi.

Reuters ayrıca haberinde Cumhurbaşkanlığına ulaştığını ancak yanıt almadığını belirtti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşe yazısında konuya değindi.

Selvi, ABD'nin Suriye hava sahasındaki Türk SİHA'sını düşürmesi üzerinden, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki tutumunu kaleme aldı.

Selvi, köşesinde özetle şunları yazdı:

"Drona cevap sahada verilir ama gözlemlediğim bir nokta var; Erdoğan’ın ABD’ye yönelik eleştirilerinin dozu artıyor. Sesinin tonu yükseliyor. Acaba diyorum bu durum İsveç’in NATO üyeliği konusunu yeniden değerlendirmeye kadar gider mi?

"Daha önceki hava ekim ayı içinde İsveç’in üyeliğinin Meclis’te onaylanacağı yönündeydi. Ama ABD’nin dronumuzu vurmasından sonra Erdoğan yeni bir karar almış olabilir...

“ABD’ye, ‘müttefikin PKK terör örgütü, İsveç’in NATO’ya üyeliğini gerçekleştirsin bakalım’ mesajı verilebilir.

“Acaba diyorum; ABD dronu vururken aynı zamanda İsveç’in NATO’ya üyeliğini de vurmuş olabilir mi?"