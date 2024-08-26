Reuters, bir personelinin Ukrayna'da hayatını kaybettiğini duyurdu

Reuters’ın Ukrayna'daki ekibinde güvenlik danışmanı olarak görev yapan Ryan Evans, konakladığı otelde füze saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Aynı olayda biri ağır iki gazeteci de yaralandı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Reuters, Evans'ın Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bir otelde konakladığı sırada, füze saldırısında vurularak hayatını kaybettiği bildirdi.

Reuters, ekibinden iki gazetecinin de hastaneye kaldırıldığı ve birinin durumunun ağır olduğu aktardı.

Saldırıya ilişkin bilgi edinilmeye çalışıldığı ifade eden Reuters’ın açıklamamasında saldırının kimin tarafından yapıldığına ilişkin bir ifade yer almadı.

Bildirilene göre Evans eski bir İngiltere askeri ve 2022'den beri Reuters ile çalışıyordu. Ukrayna, İsrail ve Paris Olimpiyatları dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Reuters çalışanlarına güvenlik konusunda tavsiyelerde bulunuyordu. 38 yaşındaydı.

Zelenskiy, Rusya'yı suçladı

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin Rusya'yı suçlayan bir paylaşım yaptı.

"Rusya'nın düzenlediği füze saldırısının ardından" tüm gün enkaz temizleme çalışmalarının yapıldığını ifade eden Zelenskiy, yaralananlar arasında Reuters ekibinden gazetecilerin de olduğunu aktardı.

"Rusya'ya ait bir İskender füzesinin" oteli yok ettiğini belirten Zelenskiy, bunun kasten ve planlı şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Olayda, 7 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiğine değinen Zelenskiy, başsağlığı dileğinde bulundu.

Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) göre Ukrayna’da Rusya işgalinin başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana 15 gazeteci veya medya çalışanı öldürüldü.

(HA)