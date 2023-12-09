Reuters: Biden İsrail'e tank mermisi satmak için Kongre'den onay istiyor

Reuters, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e 45 bin tank mermisi satışını onaylamaları için Kongre üyelerini ikna etmeye çalıştığını yazdı.

Reuters’ın ABD kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi Kongre'den Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen savaşta İsrail'in Merkava tankları için 45 bin mermi satışını onaylamasını istedi.

Senato Dış İlişkiler ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komiteleri tarafından gayrı resmi olarak incelenmekte olan ve değeri 500 milyon doların üzerindeki silah satışının gerçekleşebilmesi için Kongre'nin onayı gerekiyor.

Washington'un İsrail'e "körü körüne desteğini" protesto etmek için ekim ayında istifa eden eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul da şu bilgiyi verdi:

"Teklif bu hafta başında komisyonlara gitti. Komisyonların İsrail dosyalarını incelemek için 20 gün süresi var. Dışişleri Bakanlığı, satışa hemen onay vermeleri için onlara baskı yapıyor."

Paul'un yorumlarını doğrulayan Biden yönetiminden bir yetkili, Dışişleri Bakanlığı'nın halihazırda hem alt kanat Temsilciler Meclisi hem de üst kanat Senato'nun Dış İlişkiler Komisyonları tarafından "gayriresmi inceleme" altında olan devasa satışı onaylaması için Kongre'ye baskı yaptığını belirtti.

İsmini açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili ise; nihai kararın henüz verilmemiş olmasına rağmen, yönetimin ayrıca Silah İhracat Kontrol Yasası'nın acil durum yetkilerini kullanarak mühimmatın bir kısmı olan 45 bin mermiden 13 bininin, komite ve inceleme sürecini atlamasına izin vermeyi düşündüğünü söyledi.

(RT)