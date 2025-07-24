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Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2025 17:50
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2025 17:54
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Reuters, AFP, AP ve BBC’den ortak Gazze açıklaması

"Gazeteciler, dünyanın aylardır Gazze'deki gözü ve kulağı oldular. Şimdi, haberini yaptıkları insanların yaşadığı vahim koşullarla karşı karşıyalar."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Reuters, AFP, AP ve BBC’den ortak Gazze açıklaması
Fotoğraf: Hani Alshaer / AA

Uluslararası haber ajansları Reuters, Agence France-Presse (AFP) ve Associated Press (AP) ile haber kanalı BBC, Gazze’deki gazeteciler için ortak bir açıklama yaptı.

Gazze'de gazetecilerin açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten haber kuruluşları, İsrail'i bir kez daha gazetecilerin Gazze'ye girip çıkmasına izin vermeye ve bölgedeki insanlara yeterli yardım malzemesinin ulaşmasını sağlamaya çağırdı:

“Kendilerini ve ailelerini besleyemez hale gelen Gazze'deki gazetecilerimiz için endişeliyiz. Bu bağımsız gazeteciler, dünyanın aylardır Gazze'deki gözü ve kulağı oldular. Şimdi, haberini yaptıkları insanların yaşadığı vahim koşullarla karşı karşıyalar.

Gazeteciler savaş bölgelerinde birçok yoksunluk ve zorluğa katlanıyor. Açlık tehdidinin de artık bunlardan biri olması bizi derinden endişelendiriyor.

İsrail makamlarını bir kere daha gazetecilerin Gazze'ye girip çıkmasına izin vermeye ve bölgedeki insanlara yeterli yardım malzemesinin ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz.”

"Bir meslektaşımızın açlıktan öldüğüne tanıklık etmemiştik”

AFP’ye bağlı bir dernek olan AFP Gazeteciler Derneği (Société des Journalistes de l’Agence France-Presse – SDJ) iki gün önce yapığı bir başka açıklamada yine Gazze’deki açlığa vurgu yapmıştı.

Dernek “AFP kurulduğu Ağustos 1944’ten bu yana çatışmalarda personelini kaybetti, yaralananlar veya esir düşenler oldu. Ancak hiçbir dönem, bir meslektaşımızın açlıktan öldüğüne tanıklık etmemiştik” demişti.

AFP’ye bağlı çalışan gazetecilerin her ay maaş aldığını fakat “satın alınacak hiçbir şey olmadığını ya da varsa da tamamen fahiş fiyatlara satıldığını” söylemişti. Ayrıca Gazze’deki gazetecilerinin artık haber yapacak güçlerinin kalmadığı bildirilmişti.

AFP ayrıca, Gazze'de kalan çalışanlarını açlıktan ölme riski nedeniyle tahliye edeceğini duyurmuştu.

“Gazze ölüyor”

Son günlerde çok sayıda Filistinli gazeteci çaresizliklerini dile getiriyor:

Al Jazeera muhabiri Anas El Şerif, 20 Haziran'da internette şöyle yazdı: "Açlıktan boğuluyorum, yorgunluktan titriyorum ve her an beni takip eden bayılmaya direniyorum... Gazze ölüyor. Ve biz de onunla birlikte ölüyoruz."

Al-Kofiya muhabiri Sally Thabet, CPJ'ye 20 Temmuz'da canlı yayın yaptıktan sonra bütün gün yemek yemediği için bayıldığını söyledi. Bilincini, doktorların kendisine sıvı ve besin takviyesi için damardan serum verdiği Al-Şifa Hastanesi'nde geri kazandı. İnternette yayınladığı videoda, kendisi ve üç kızının nasıl açlık çektiğini anlattı.

Bir diğer Filistinli gazeteci Shuruq As’ad ise Thabet'in o hafta yayın sırasında açlıktan yere yığılan üçüncü gazeteci olduğunu belirterek , Thabet'in elinde serumla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

(HA)

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İstanbul
Gazze
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