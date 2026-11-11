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YT: Yayın Tarihi: 11.11.2026 12:19 11 Kasım 2026 12:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.11.2026 12:42 11 Kasım 2026 12:42
Okuma Okuma:  3 dakika

Restoranı kapatılan Somalili Abdullah, ticaret ataşesi olarak Ankara'ya döndü

Ankara'da polis müdahaleleri nedeniyle restoranını kapatan ve hakkında sınır dışı kararı verilen Muhammed İsa Abdullah, Somali'nin ticaret ataşesi oldu.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Restoranı kapatılan Somalili Abdullah, ticaret ataşesi olarak Ankara'ya döndü
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Ankara'da işlettiği Saab Cafe adlı restoranın polis müdahaleleri sonucunda kapanması ve hakkında sınır dışı kararı verilmesiyle gündeme gelen Muhammed İsa Abdullah, yıllar sonra Somali'nin Ankara Büyükelçiliğinde ticaret ataşesi olarak görev yapmak üzere Türkiye'ye döndü.

2022'de restoranını kapatmak zorunda kalan Abdullah'ın yeni görevi, 30 Ekim 2026'da Hak Sanayici ve İş Adamları Derneğine (HAKSİAD) gerçekleştirdiği ziyaretle kamuoyuna yansıdı.

Abdullah, ziyarette Somali merkezli Aw Ali Company'nin yöneticisi Muhtar Abdullahi Ali ile birlikte Türkiye-Somali ticari ilişkileri ve iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarını görüştü.

Restoranı kapanmıştı

Muhammed İsa Abdullah, 2019'da Ankara'nın Kızılay semtinde Somali ve Afrika mutfağından yemekler sunan Saab Cafe'yi işletmeye başladı.

Ancak işletme, 2021'den itibaren polis denetimleri, tabela değişikliğiyle gündeme geldi.

Restoranın yabancı isim taşıması ve tabelasında sarı, kırmızı ve yeşil renklerin bulunması nedeniyle polis müdahalelerine maruz kaldı.

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Haziran 2022'de restoranın tabelası polis tarafından beyaza boyandı. İşletmeciler, yasal izinlerinin bulunduğunu belirterek uygulamalara tepki gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ise o dönemde yaptığı açıklamada, tabeladaki isimle işletme ruhsatındaki ismin farklı olduğunu ve tabelanın standartlara uygun olmadığını savundu.

Sınır dışı kararı verilmişti

20 Eylül 2022'de gözaltına alınan Abdullah, Ankara'daki Akyurt Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Avukatlarının hukuki girişimleri sonucunda 25 Ekim'de serbest bırakıldı.

Ancak restoranına yönelik müdahalelerin ardından Abdullah, Aralık 2022'de Saab Cafe'nin kapandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından işletmenin kapanışını gösteren fotoğraf paylaşan Abdullah, “Giriş-Gelişme-Sonuç!” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, polis uygulamalarında ayrımcılık tespit etti

Ankara 5. İdare Mahkemesi, Nisan 2024'te verdiği kararda, Somalili işletmeciye yönelik polis uygulamalarının ırkçı önyargılarla gerçekleştirildiğine hükmetti.

Mahkeme, göçmenlerin işlettiği işyerlerine yönelik uygulamalarda ayrımcılık yapıldığını tespit etti.

Mahkeme, Abdullah'ın sunduğu ve polislerin ayrımcı ifadelerini içeren video kayıtlarını da değerlendirdi.

Abdullah, kararın ardından yaptığı açıklamada, Somali vatandaşı olduğu için ayrımcılığa uğradığını belirterek yaşadıklarının mahkeme kararıyla ortaya konulduğunu söyledi.

Aynı adreste yabancı isimli başka bir kafe açıldı

Saab Cafe'nin kapanmasının ardından aynı adreste 2024'te “Verte Coffee House” adlı yeni bir işletme açıldı.

Abdullah, kendi restoranının yabancı isim taşıyan tabelası nedeniyle müdahaleye uğradığını, ancak aynı adreste yabancı isimli başka bir işletmenin faaliyet göstermesine izin verildiğini belirterek uygulamaları eleştirdi.

Yaşadıklarını “kurumsal ırkçılık” olarak nitelendiren Abdullah, restoranını kapatmak zorunda bırakıldığını ifade etti.

Türkiye'ye bu kez diplomatik görevle geldi

2012'de eğitim amacıyla Türkiye'ye gelen Abdullah, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim gördü. Ardından Bursa Uludağ Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

Eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da ticaretle uğraşmaya başlayan Abdullah, 2022'de yaşadığı idari ve hukuki süreçlerin ardından Türkiye'den ayrıldı.

Abdullah'ın şimdi Somali'nin Ankara Büyükelçiliğinde ticaret ataşesi olarak görevlendirildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Ankara'nın Kızılay semtinde 2019'da açılan Saab Cafe, 2021'den itibaren polis müdahaleleriyle gündeme geldi.

Haziran 2022'de işletmenin sarı, kırmızı ve yeşil renkli tabelası beyaza boyandı. Aynı yıl Abdullah hakkında sınır dışı kararı verildi ve işletmeci bir süre geri gönderme merkezinde tutuldu.

Ankara 5. İdare Mahkemesi, Nisan 2024'te polis müdahalelerinde ırkçı önyargılarla hareket edildiğine ve ayrımcılık yapıldığına hükmetti.

Abdullah'ın 2026'da Somali'nin Ankara Büyükelçiliğinde ticaret ataşesi olarak göreve başlamasıyla yaşadığı süreç yeniden gündeme geldi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Somalili Mohamed İsse Abdullahi Ankara restoran
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6 Mayıs 2021
/haber/salginda-somalililer-sayesinde-ayakta-kaldik-243633
NİHAL TÜMAY'dan
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/haber/somalili-korsan-i-kaziyin-altindan-yoksullastirilmis-bir-balikci-cikar-112913
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