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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2023 18:13
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2023 08:44
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Ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan hayatını kaybetti

Orhan Taylan, 1 Mayıs kutlamalarının simge afişi; dünyayı avucuna sığdırmış, havaya kaldıran nasırlı eller afişinin de ressamıydı.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/04/ressam-ve-heykeltiras-orhan-taylan-hayatini-kaybetti.jpg
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

Ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan, tedavi gördüğü İstanbul Topkapı'daki Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

82 yaşındaki Taylan, 13 Ekim’den beri zatürre (pnömoni) ve kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) şikâyetleri nedeniyle aynı hastanede tedavi görüyordu.

Taylan’ın cenazesi 6 Kasım Pazartesi günü Bebek Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek. 

1 Mayıs afişinin hikâyesi

Orhan Taylan tasarımı 1 Mayıs 1976 afişi. (Kaynak: DİSK)

Taylan, ünlü 1 Mayıs 1976 afişinin bu denli etki yaratıp yaratmayacağına dair düşüncelerini geçen sene (2022) Asmalı Mescit'teki atölyesindeki buluşmamızda şöyle anlatmıştı:

“Çok çarpıcı bir leke düzeni kullandığımı biliyorum. Beyaz zemin üzerine kırmızı leke; fakat etrafı siyahla koyultulmuş bir kırmızı leke. Düşündüğünüzde bu çok çarpıcı bir leke düzenidir. Ben de onu kullandım. Dünya, siyahla çizilmiş eller ve beyaz zemin. Tabii orijinalinde eller ve dünyanın arasından çiçekler saçılıyordu. 1 Mayıs İşçi Bayramı imajı için saçılan çiçekler yapmıştım. Sonra çeşitli baskılar yapıldı ve çiçekler giderek yok oldu. 

“Çünkü çiçekleri koyduğunuz zaman üç, hatta dört renk basmak gerekiyordu: Sarı, kırmızı, mavi ve siyah. Bu da maliyet demekti. Bir zamanlar DİSK yöneticilerine danışman adı altında yardımcılar atanırdı. Farklı bir grup danışman geldiğinde benim imzam da silinmişti afişin üzerinden. Bir süre öyle basıldı. Sonra yine imzalı basıldı. Maceralı bir afiş olarak sürdü gitti, hâlâ kullanılıyor. Simge oldu. Yaparken keyifle yaptım tabii, gerisi benim dışımda gelişti. Ama keyif alıyorum hâlâ tabii kendi işimi gördüğüm için.”

Orhan Taylan hakkında

Abidin Dino, Orhan Taylan (soldan sağa), Abidin Dino’nun Paris’teki atölyeevinde. (Kaynak: SALT Araştırma, Yusuf Taktak Arşivi)

1965’te Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı. 

TİP’in ve çeşitli sendikaların görsel işlerini üstlendi. Avuç içinde tutulan dünya temsiliyle kullanılmaya başlanan meşhur 1 Mayıs afişi onun tasarımı.

Heykel sanatçısı Kuzgun Acar ve karikatürcü Tan Oral ile çeşitli ortak çalışmalarda bulundu. Çizdiği "1 Mayıs" afişi Prag'da düzenlenen uluslararası sendikal afişler yarışmasında birincilik ödülü aldı.  

1976’da düzenlenen Antalya Uluslararası Sanat Festivali’nde ilk duvar-resmini yaptı. Görsel Sanatçılar Derneği Başkanlığı'na seçildi.

Barış Derneği’nin kurucularından ve yönetim kurulu üyelerinden olması nedeniyle askeri mahkeme tarafından açılan dava nedeniyle 1982’de tutuklandı. Aynı davadan ikinci kez tutuklanan Taylan, 1986’da tahliye edildi.

Eserleri 1988-1990 yılları arasında Londra, Amsterdam ve Moskova gibi kentlerde sergilendi. 

Bu dönemde yağlı boya çalışmalara ağırlık verdi. İstanbul’daki atölyesinde sergiler düzenledi. Çok sayıda kişisel sergi açtı ve karma sergilere katıldı.

1941, Samsun doğumlu. (TY)

1 Mayıs İşçi Bayramı, 1977 DİSK Genel Merkezi’nde yapılan hazırlıklar, Orhan Taylan önde. (Kaynak: SALT Araştırma, Duvar Resminden Korkuyorlar Arşivi)
orhan taylan 1 mayıs afişleri
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu.

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