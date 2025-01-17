Ressam Timur Çelik hayatını kaybetti

Ressam Timur Çelik (65), Almanya’nın başkenti Berlin’de dün (16 Ocak) hayatını kaybetti. Çelik, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

ArtDog Istanbul’un haberine göre, Çelik, Türkiye gündeminden hiç kopmadı, medyadan seçtiği haber görsellerini resmederek, işlerinde politik olayları ve figürleri sıklıkla kullandı.

*Timur Çelik: Servet Turgut ve Osman Şiban önce işkence edilip sonra da helikopterden atıldılar. “Görgü Tanığı”, tuval üzeri yağlı boya, 2020.

1993’ten beri Berlin’de yaşıyordu, Türkiye’ye dönmeme nedenini, 2020’de Rezan Aksoy’a verdiği bir söyleşide, “Alevilerin fişlendiği, Kürtlerin helikopterden atıldığı, Ermenilerin tehdit edildiği, gazetecilerin, sanatçıların ve her türlü muhalifin tutsak edildiği bir ülkeye dönmeyi reddediyorum. Ama bu kötü günlerin geçeceğini ve daha özgür bir Türkiye’ye olan inancımı da koruyorum” sözleriyle ifade etmişti.

1- ''GÖRGÜ TANIĞI

Timur Çelik’in Kobani kuşatmasından sonra başladığı Resim serisi, her türlü tanıklığın suç sayıldığı bir coğrafyayı anlatıyor. Kağıt ve tuval üzerine boyanan bu küçük boyutlu resimler, kimi zaman tarihsel belleğe yollanmak üzere hazırlanmış bir kartpostal++ — Timur Çelik (@timur_celik) October 6, 2020

Resim yapmaya başladığından bu yana kendi ifadesiyle “duygusal gerçekçi” yaklaşım besleyen Çelik, medyadan seçtiği haber görsellerini resmederek izleyiciyi kolektif bellekte yer edinmiş imgelere farklı bir bakış açısıyla bakmaya davet etti.

Son dönem verdiği söyleşilerden birinde realist işler ortaya koyduğunu belirten Çelik, sanat dünyasında görünürlük kazanmasına vesile olan büyük boyutlu portrelerinde; Selahattin Demirtaş, Eren Keskin, Tahir Elçi, Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Gültan Kışanak ve Ahmet Türk gibi figürleri resmetti.

(VC)