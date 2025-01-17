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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 12:50
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 14:09
2 dk Okuma

Ressam Timur Çelik hayatını kaybetti

Uzun yıllardır Berlin’de yaşayan Çelik, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ressam Timur Çelik hayatını kaybetti

Ressam Timur Çelik (65), Almanya’nın başkenti Berlin’de dün (16 Ocak) hayatını kaybetti. Çelik, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

ArtDog Istanbul’un haberine göre, Çelik, Türkiye gündeminden hiç kopmadı, medyadan seçtiği haber görsellerini resmederek, işlerinde politik olayları ve figürleri sıklıkla kullandı.

*Timur Çelik: Servet Turgut ve Osman Şiban önce işkence edilip sonra da helikopterden atıldılar. “Görgü Tanığı”, tuval üzeri yağlı boya, 2020. 

1993’ten beri Berlin’de yaşıyordu, Türkiye’ye dönmeme nedenini, 2020’de Rezan Aksoy’a verdiği bir söyleşide, “Alevilerin fişlendiği, Kürtlerin helikopterden atıldığı, Ermenilerin tehdit edildiği, gazetecilerin, sanatçıların ve her türlü muhalifin tutsak edildiği bir ülkeye dönmeyi reddediyorum. Ama bu kötü günlerin geçeceğini ve daha özgür bir Türkiye’ye olan inancımı da koruyorum” sözleriyle ifade etmişti.

Resim yapmaya başladığından bu yana kendi ifadesiyle “duygusal gerçekçi” yaklaşım besleyen Çelik, medyadan seçtiği haber görsellerini resmederek izleyiciyi kolektif bellekte yer edinmiş imgelere farklı bir bakış açısıyla bakmaya davet etti.

Son dönem verdiği söyleşilerden birinde realist işler ortaya koyduğunu belirten Çelik, sanat dünyasında görünürlük kazanmasına vesile olan büyük boyutlu portrelerinde; Selahattin Demirtaş, Eren Keskin, Tahir Elçi, Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Gültan Kışanak ve Ahmet Türk gibi figürleri resmetti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
timur çelik ressam
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