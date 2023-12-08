Ressam Gökçe Erhan kazandı: Trabzon’daki projeye durdurma kararı

Trabzon Sürmene'ye bağlı Çamburnu Mahallesi Kemerli mevkiindeki kıyıda, 2021'de yapılmak istenen "Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Alanı’" tesisine yargı izin vermedi.

Ekoloji mücadelesi ile tanınan ressam Gökçe Erhan, deniz ekosistemine zarar verip, doğal plajın yok olacağı öne sürerek projeye karşı çıktı.

Erhan ve bölge sakinleri, 24 Ekim 2021’de projenin yapılması planlanan kıyıda basın açıklaması yapmak için bir araya geldi ancak Erhan’ın, Gökçesu Mahallesi’ndeki 2 katlı yöresel mimarili evinde yangın çıktı.

Yine de mücadele etti

Evi kullanılamaz hale gelen Erhan yine de basın açıklamasına katıldı. Açıklamada, “Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez” diyerek döktüğü gözyaşlarıyla sesini tüm Türkiye'ye duyurdu. Erhan ve beraberindekiler projenin durdurulması çin yargıya başvurdu.

Dava iki yıl sürdü

Erhan, deniz ekosistemine zarar vereceği iddiasıyla karşı çıktığı tesis projesini yargıya taşıdı.

Trabzon Şehir Plancıları Odası’nın da dahil olduğu süreçte tesisinin yapımının iptali istemi ile İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

İki yıl süren davada, projenin uygulanmaya devam edilmesi halinde, telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği kanaatine varan mahkeme, oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Erhan kararı şöyle yorumladı:

"Denizler hepimizin; ülkemizin kalkınması için yapılacak olan her projeye destek olmalıyız. Ama istiyoruz ki doğa ile barışık, insan haklarına saygılı projeler yapılsın. Doğa ile savaşarak, onu yok ederek değil. Doğa ile barışık bir şekilde, üreterek var olmalıyız."

GÖKÇE ERHAN’A DESTEK YAĞIYOR Evi yanan ressam Erhan: Bir gözümde acı bir gözümde mutluluk

(EMK)