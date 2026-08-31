Resmi işsiz 2,9 milyon, atıl işgücü 12,3 milyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 150 bin artarak 2 milyon 860 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan yükselişle yüzde 8,1'e çıktı.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise değişmedi.

TÜİK, işsizlik oranını erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,6 olarak tahmin etti.

İstihdam da düştü

Temmuzda istihdam da geriledi. Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı temmuzda aylık bazda 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişiye düştü.

İstihdam oranı da 0,6 puan azalışla yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,5, kadınlarda yüzde 31,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü de temmuzda bir önceki aya göre 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bin kişiye geriledi. İş gücüne katılma oranı da 0,4 puan azalarak yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda yüzde 35,2 olarak hesaplandı.

Genç işsizlik yüzde 14,5

Temmuzda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 20,3 olarak hesaplandı.

Atıl işgücü işsizlerin dört katı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı temmuzda aylık bazda 1,8 puan artışla yüzde 30,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,8 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

TÜİK her ne kadar atıl iş oranını yüzdesel olarak açıklasa da sayı vermiyor. Bu sayı işsiz, potansiyel işgücü ve zamana bağlı eksik istihdamın işgücü ve potansiyel işgücüne bölümüyle bulunabilir. Buan göre TÜİK'in tanımına göre yaklaşık 12 milyon 300 bin kişi atıl işgücü kapsamında bulunuyor.

(HA)