ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 31.08.2026 12:45 31 Ağustos 2026 12:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.08.2026 13:10 31 Ağustos 2026 13:10
Okuma Okuma:  2 dakika

Resmi işsiz 2,9 milyon, atıl işgücü 12,3 milyon

TÜİK verilerine göre temmuzda işsiz sayısı 2 milyon 860 bine, işsizlik oranı yüzde 8,1'e yükseldi. İşsizler, potansiyel işgücü ve zamana bağlı eksik istihdamı kapsayan atıl işgücü oranı ise yüzde 30,6'ya çıktı. Bu oran yaklaşık 12,3 milyon kişiye karşılık geliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Resmi işsiz 2,9 milyon, atıl işgücü 12,3 milyon
Fotoğraf: Sosyal medya
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 150 bin artarak 2 milyon 860 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan yükselişle yüzde 8,1'e çıktı.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise değişmedi.

TÜİK, işsizlik oranını erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,6 olarak tahmin etti.

İstihdam da düştü

Temmuzda istihdam da geriledi. Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı temmuzda aylık bazda 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişiye düştü.

İstihdam oranı da 0,6 puan azalışla yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,5, kadınlarda yüzde 31,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü de temmuzda bir önceki aya göre 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bin kişiye geriledi. İş gücüne katılma oranı da 0,4 puan azalarak yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda yüzde 35,2 olarak hesaplandı.

Genç işsizlik yüzde 14,5

Temmuzda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 20,3 olarak hesaplandı.

Atıl işgücü işsizlerin dört katı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı temmuzda aylık bazda 1,8 puan artışla yüzde 30,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,8 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

TÜİK her ne kadar atıl iş oranını yüzdesel olarak açıklasa da sayı vermiyor. Bu sayı işsiz, potansiyel işgücü ve zamana bağlı eksik istihdamın işgücü ve potansiyel işgücüne bölümüyle bulunabilir. Buan göre TÜİK'in tanımına göre yaklaşık 12 milyon 300 bin kişi atıl işgücü kapsamında bulunuyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
işgücü işsizlik TÜİK
ilgili haberler
Hissizleşmenin anatomisi
8 Ağustos 2026
/yazi/hissizlesmenin-anatomisi-322339
Cengiz Çiçek: İşsizlik Fonu işverenin finansman kaynağı değildir
30 Temmuz 2026
/haber/cengiz-cicek-issizlik-fonu-isverenin-finansman-kaynagi-degildir-322064
Geniş tanımlı işsizlik yüzde 28,8 ile resmi oranın dört katı
30 Temmuz 2026
/haber/genis-tanimli-issizlik-yuzde-28-8-ile-resmi-oranin-dort-kati-322052
Barışsız hak, haksız barış olmaz
16 Haziran 2026
/yazi/barissiz-hak-haksiz-baris-olmaz-320556
Yorgun olabilirsin, çıkışsız hissedebilirsin ama vazgeçemezsin
6 Haziran 2026
/yazi/yorgun-olabilirsin-cikissiz-hissedebilirsin-ama-vazgecemezsin-320227
BİA MEDYA GÖZLEM | OCAK-ŞUBAT-MART 2026
Düzenlemeler, tepkiler, dayanışma, işsizlik
2 Mayıs 2026
/haber/duzenlemeler-tepkiler-dayanisma-issizlik-319250
TÜİK’e göre işsizlik yüzde 8,1’e geriledi, atıl işgücü yüzde 31,5’e çıktı
29 Nisan 2026
/haber/tuike-gore-issizlik-yuzde-8-1e-geriledi-atil-isgucu-yuzde-31-5e-cikti-319159
İklim krizi on milyonlarca çobanı işsiz bırakabilir
8 Mart 2026
/haber/iklim-krizi-on-milyonlarca-cobani-issiz-birakabilir-317485
GoFor: GÜÇ Programı genç işsizliğini çözmüyor, güvencesizliği kurumsallaştırıyor
28 Ocak 2026
/haber/gofor-guc-programi-genc-issizligini-cozmuyor-guvencesizligi-kurumsallastiriyor-316128
İşsizlik Sigortası Fonu, işsize değil işverene çalıştı
13 Ocak 2026
/haber/issizlik-sigortasi-fonu-issize-degil-isverene-calisti-315571
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Hissizleşmenin anatomisi
8 Ağustos 2026
/yazi/hissizlesmenin-anatomisi-322339
Cengiz Çiçek: İşsizlik Fonu işverenin finansman kaynağı değildir
30 Temmuz 2026
/haber/cengiz-cicek-issizlik-fonu-isverenin-finansman-kaynagi-degildir-322064
Geniş tanımlı işsizlik yüzde 28,8 ile resmi oranın dört katı
30 Temmuz 2026
/haber/genis-tanimli-issizlik-yuzde-28-8-ile-resmi-oranin-dort-kati-322052
Barışsız hak, haksız barış olmaz
16 Haziran 2026
/yazi/barissiz-hak-haksiz-baris-olmaz-320556
Yorgun olabilirsin, çıkışsız hissedebilirsin ama vazgeçemezsin
6 Haziran 2026
/yazi/yorgun-olabilirsin-cikissiz-hissedebilirsin-ama-vazgecemezsin-320227
BİA MEDYA GÖZLEM | OCAK-ŞUBAT-MART 2026
Düzenlemeler, tepkiler, dayanışma, işsizlik
2 Mayıs 2026
/haber/duzenlemeler-tepkiler-dayanisma-issizlik-319250
TÜİK’e göre işsizlik yüzde 8,1’e geriledi, atıl işgücü yüzde 31,5’e çıktı
29 Nisan 2026
/haber/tuike-gore-issizlik-yuzde-8-1e-geriledi-atil-isgucu-yuzde-31-5e-cikti-319159
İklim krizi on milyonlarca çobanı işsiz bırakabilir
8 Mart 2026
/haber/iklim-krizi-on-milyonlarca-cobani-issiz-birakabilir-317485
GoFor: GÜÇ Programı genç işsizliğini çözmüyor, güvencesizliği kurumsallaştırıyor
28 Ocak 2026
/haber/gofor-guc-programi-genc-issizligini-cozmuyor-guvencesizligi-kurumsallastiriyor-316128
İşsizlik Sigortası Fonu, işsize değil işverene çalıştı
13 Ocak 2026
/haber/issizlik-sigortasi-fonu-issize-degil-isverene-calisti-315571
Sayfa Başına Git