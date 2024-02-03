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Yayın Tarihi: 3 Şubat 2024 10:43
 ~ Son Güncelleme: 3 Şubat 2024 10:52
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Resmi Gazete’ye göre Gaye Erkan istifa etmedi, Erdoğan görevden aldı

Gaye Erkan "görevden affını" istediğini açıklamasına rağmen Resmi Gazete'deki atama kararında Erkan'ın görevden alındığı yazıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Resmi Gazete’ye göre Gaye Erkan istifa etmedi, Erdoğan görevden aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “görevden affını isteyen” Hafize Gaye Erkan'ın yerine yardımcısı Fatih Karahan'ı atadı.

Karahan’ın başkanlığı gece saatlerinde Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanarak duyuruldu. Ancak Resmi Gazete’deki kararda Erkan’ın “istifa ettiği” değil “görevden alındığı” yazıldı.

Erkan istifa açıklamasında “Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum” demiş bunun üzerine de Şimşek “Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir” şeklinde açıklama yapmıştı.

Resmi Gazete'deki atama kararı ise şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu surette boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvernörlüğüne), 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 25 insi maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nal maddeleri gereğince Başkan (Guvernör) Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır."

Hafize Gaye Erkan TCMB Başkanlığından "affını istedi" yerine yardımcısı Fatih Karahan atandı
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Hafize Gaye Erkan TCMB Başkanlığından "affını istedi" yerine yardımcısı Fatih Karahan atandı
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(HA)

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası
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