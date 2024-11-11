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Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 08:49
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2024 08:55
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Resmi Gazetedeki atama kararlarına CHP’den tepki: Ülkenin özeti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait Resmi Gazete'nin mobil cihaz ekranında gösterilen dijital bir görüntüsü yer alıyor. Siyah bir akıllı telefon ekranında "T.C. Resmî Gazete" başlığı dikkat çekiyor ve başlığın altında "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır" ifadesi yer almakta. Bu, Resmi Gazete'nin ilgili birimler tarafından yayınlandığını gösteriyor. Arka planda ise bulanık şekilde görünen kırmızı bir Türk bayrağı simgesi yer alıyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen bir arka plan olarak kullanılmış. Fotoğraf, Resmi Gazete'nin dijital ortamda da erişilebilir olduğunu vurguluyor ve resmi duyuruların çevrimiçi olarak takip edilebildiğini ifade eden bir imaj sunuyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı soruşturmayı yürüten İstanbul AKP Genel Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Üyeliği'ne atanmasına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adalet Bakan Yardımcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek’in Ağır Ceza Hakimi eşi Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atandı. Bir tek cümlede memleketin özeti."

"Liyakat değil sadakat düzeni"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da atamaya tepki gösterdi. Başarır, Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan Elif Gülşah Gürlek'in SPK'ya atanmasıyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi. Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan eşi, Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine getirildi. Bu düzen liyakat değil, sadakat düzenidir!"

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(EMK)

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