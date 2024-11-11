Resmi Gazetedeki atama kararlarına CHP’den tepki: Ülkenin özeti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı soruşturmayı yürüten İstanbul AKP Genel Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Üyeliği'ne atanmasına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adalet Bakan Yardımcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek’in Ağır Ceza Hakimi eşi Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atandı. Bir tek cümlede memleketin özeti."

"Liyakat değil sadakat düzeni"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da atamaya tepki gösterdi. Başarır, Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan Elif Gülşah Gürlek'in SPK'ya atanmasıyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi. Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan eşi, Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine getirildi. Bu düzen liyakat değil, sadakat düzenidir!"

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Akın Gürlek kimdir?

(EMK)