Resmi Gazete’de yayımlandı: Üniversitelerde hukuki yardım kapsamı genişledi

Üniversitelere bağlı birimlerde çalışan personele yönelik hukuki yardımı düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, daha önce yalnızca sağlık çalışanlarını kapsayan hukuki yardım uygulamasını tüm görevli personele yaydı.

6 Ocak 2026 tarihli ve 33129 sayılı Resmi Gazete’de yer alan değişiklikle, ilgili yönetmeliğin kapsamı yeniden tanımlandı. Bu çerçevede, yönetmeliğin 2’nci maddesinde bulunan “görev yapan sağlık çalışanları” ifadesi “görevli personel” olarak güncellendi.

Aynı değişiklik, yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine de yansıtıldı. Böylece hukuki yardım uygulamasında esas alınan personel tanımı genişletilmiş oldu.

Düzenleme, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin uygulanmasından Yükseköğretim Kurulu Başkanı sorumlu olacak.

(EMK)