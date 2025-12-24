Resmî Gazete’de yayımlandı: Kimlik, pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2026 yılında geçerli olacak değerli kâğıt bedellerini Resmî Gazete’de yayımladığı tebliğ ile açıkladı. Yeni tarifeler 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.
Buna göre, yurttaşların kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diğer resmi belgeler için ödeyeceği ücretler şöyle belirlendi:
Kimlik ve sürücü belgeleri:
*Kanuni süre dışında düzenlenen kimlik kartı: 220 TL
*Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 440 TL
*Aile cüzdanı: 1.202 TL
*Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: 1.690 TL
*Motorlu araç tescil belgesi: 1.511 TL
*İş makinesi tescil belgesi: 1.251 TL
Pasaport ve diğer belgeler:
*Pasaport defteri: 1.351 TL
*İkamet izni: 964 TL
*Mavi kart: 220 TL
*Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi: 964 TL
Noter işlemleri:
*Noter kağıdı ve beyanname: 149 TL
*Protesto, vekaletname ve resen senet: 298 TL
Diğer:
*Banka çeki (her yaprak): 95 TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğiyle belirlenen bu bedeller, 2026 itibarıyla resmi işlemlerde uygulanacak.
