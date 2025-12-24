Resmî Gazete’de yayımlandı: Kimlik, pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2026 yılında geçerli olacak değerli kâğıt bedellerini Resmî Gazete’de yayımladığı tebliğ ile açıkladı. Yeni tarifeler 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, yurttaşların kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diğer resmi belgeler için ödeyeceği ücretler şöyle belirlendi:

Kimlik ve sürücü belgeleri:

*Kanuni süre dışında düzenlenen kimlik kartı: 220 TL

*Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 440 TL

*Aile cüzdanı: 1.202 TL

*Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: 1.690 TL

*Motorlu araç tescil belgesi: 1.511 TL

*İş makinesi tescil belgesi: 1.251 TL

Pasaport ve diğer belgeler:

*Pasaport defteri: 1.351 TL

*İkamet izni: 964 TL

*Mavi kart: 220 TL

*Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi: 964 TL

Noter işlemleri:

*Noter kağıdı ve beyanname: 149 TL

*Protesto, vekaletname ve resen senet: 298 TL

Diğer:

*Banka çeki (her yaprak): 95 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğiyle belirlenen bu bedeller, 2026 itibarıyla resmi işlemlerde uygulanacak.

(EMK)