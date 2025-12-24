ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.12.2025 08:21 24 Aralık 2025 08:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.12.2025 08:28 24 Aralık 2025 08:28
Okuma Okuma:  1 dakika

Resmî Gazete’de yayımlandı: Kimlik, pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu

Tebliğ kapsamında kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve noter işlemlerinde uygulanacak yeni ücretler açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Resmî Gazete’de yayımlandı: Kimlik, pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu
Görsel: canva

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2026 yılında geçerli olacak değerli kâğıt bedellerini Resmî Gazete’de yayımladığı tebliğ ile açıkladı. Yeni tarifeler 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, yurttaşların kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diğer resmi belgeler için ödeyeceği ücretler şöyle belirlendi:

Kimlik ve sürücü belgeleri:

*Kanuni süre dışında düzenlenen kimlik kartı: 220 TL

*Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 440 TL

*Aile cüzdanı: 1.202 TL

*Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: 1.690 TL

*Motorlu araç tescil belgesi: 1.511 TL

*İş makinesi tescil belgesi: 1.251 TL

Pasaport ve diğer belgeler:

*Pasaport defteri: 1.351 TL

*İkamet izni: 964 TL

*Mavi kart: 220 TL

*Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi: 964 TL

Noter işlemleri:

*Noter kağıdı ve beyanname: 149 TL

*Protesto, vekaletname ve resen senet: 298 TL

Diğer:

*Banka çeki (her yaprak): 95 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğiyle belirlenen bu bedeller, 2026 itibarıyla resmi işlemlerde uygulanacak.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kimlik pasaport nüfus cüzdanı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git