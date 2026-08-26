Resmi Gazete'de yayımlandı: Otel ve pansiyonlardan yeni dönem

Kültür ve Turizm Bakanlığı, basit konaklama tesisleri ile plaj işletmelerine yönelik kriter ve denetim esaslarını yeniden düzenledi.

26 Ağustos 2026 tarihli ve 33352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, işletme belgelerinin devrine kesin sınırlar getirilirken tesislerin asgari hizmet nitelikleri artırıldı.

Değişiklikle basit konaklama turizm işletme belgelerinin devri zorlaştırıldı. Belge, artık yalnızca miras veya ölüme bağlı tasarruflar yoluyla intikal edebilecek. Bu hükme aykırı devir tespitleri halinde ilgili mevzuat kapsamında valilikler tarafından idari işlem uygulanacak.

25 oda üzeri tesislerde resepsiyon zorunluluğu

Tesislerin fiziki koşulları ve sunmakla yükümlü olduğu hizmetler detaylandırıldı:

25 oda ve üzerindeki tesislerde giriş resepsiyonu zorunlu tutuldu. Mutfak ve servis alanlarında gıdaların bozulmasını önleyecek iklimlendirme/saklama sistemleri kurulacak. Tesislerde düzenli haşere mücadelesi yapılacak.

Tesislerde ilk yardım ekipmanı bulundurulması ve bünyesinde sertifikalı ilk yardım personeli istihdam edilmesi şart koşuldu.

Odalarda kişi başına düşen tekstil ürünlerinden doğal havalandırmaya, elbise dolabından elektronik olmayan kapılardaki ilave kilit sistemlerine kadar birçok unsur zorunlu hale getirildi. Banyolar ise duş kabini/perdesi ve su birikmesini önleyen eşik düzenlemeleriyle standartlaştırıldı.

Cankurtaran kuralı

Bünyesinde yüzme ve eğlence havuzu barındıran tesisler için şu güvenlik tedbirleri getirildi:

Havuz bulunan tesislerde tesisin büyüklüğüne göre en az iki sertifikalı cankurtaran görev yapacak.

Maksimum 50 santimetre derinliğinde ayrı çocuk havuzu bulunacak. Ancak +12 yetişkin otelikonseptiyle hizmet veren ve bunu önceden bildiren tesisler bu şarttan muaf tutulacak. Konsept değişikliğinde çocuk havuzu yapılması zorunlu olacak.

Havuz çevresinde kaymayı önleyen zemin kaplamaları, derinlik uyarı levhaları ve Türkçe dahil en az üç dilde hazırlanan kullanım kuralları tabelaları yer alacak. Eğlence havuzlarında (su kaydırağı, dalga havuzu vb.) faal olunan süre boyunca güvenlik personeli nöbet tutacak.

Düzenlemeyle plaj ve basit konaklama tesislerinin denetim mekanizmasına "Bakanlık Kontrolörleri" de dahil edildi.

Resepsiyon, havuz güvenliği, ilk yardım, odaların asgari donanımı ve hijyen şartlarını içeren maddeler 1 Kasım 2026tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

(EMK)