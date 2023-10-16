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Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 11:34
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 12:37
1 dk Okuma

Resmi Gazete'de yayımlandı: Anasınıfı ve ilkokullarda mescit zorunlu oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, okulöncesi eğitim, ilköğretim kurumları ve yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında mescidi zorunlu hale getirdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/resmi-gazete-de-yayimlandi-anasinifi-ve-ilkokullarda-mescit-zorunlu-oldu.jpeg
Fotoğraf: Canva

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), okulöncesi ve ilköğretim kurumlarında zorunlu hale getirdiği “mescit düzenlemesi” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle okulöncesi ve ilköğretim kurumlarında mescit zorunlu hale gelmiş oldu.

Yönetmelikte yer alan  “Yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında ibadethane açılır. Okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında talep edilmesi halinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekân ayrılabilir” maddesi “Okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğal aydınlatmalı uygun mekânda mescit açılır” şeklinde değiştirildi.

(RT)

mescit ilkokul
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