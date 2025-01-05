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Yayın Tarihi: 5 Ocak 2025 10:41
 ~ Son Güncelleme: 5 Ocak 2025 10:45
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Resmi Gazete'de çamaşır kurutma makineleri için tebliğ yayınlandı

Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin çevreye duyarlı tasarımları ile etiketleme ve ilave ürün bilgisine yönelik tebliğ yayımlandı. Bu makinelerde enerji tüketimi, program süresi eş zamanlı ölçülecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Resmi Gazete'de çamaşır kurutma makineleri için tebliğ yayınlandı
Fotoğraf: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı'Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ' ile 'Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ'  Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, bu ürünlerde "eko" program için belirtilen anma kapasitesi, makinenin tüm pamuklu programları arasında belirtilen en yüksek anma kapasitesinden daha düşük olamayacak.

"Normal", "günlük", "düzenli" ve "standart" ifadeleri ve bunların Avrupa Birliği (AB) dillerindeki çevirileri, makinelerin program adlarında tek başına veya diğer bilgilerle kullanılamayacak.

AA’nın haberine göre, Bu makinelerde enerji tüketimi, yoğunlaşma verimliliği, program süresi ve nihai nem içeriği eş zamanlı ölçülecek.

Özel test talimatları belirlenemeyecek

İmalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler, tebliğde düzenlenen parametrelerin beyan edilen değerlerinden herhangi biri için daha olumlu bir sonuç elde etmek amacıyla ürünlerin davranışını veya özelliklerini değiştiren özel test talimatları belirleyemeyecek.

Ürünler, karekod, ticari marka, model tanımlayıcısı gibi bilgilerin yer aldığı etiketle tedarik edilecek. Tedarikçiler ise satıcı tarafından özellikle talep edilmesi halinde, ürün bilgi formunun basılı halde hazır bulundurulmasını sağlayacak.

Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin belirli bir modeli için hazırlanan görsel reklamın, internette yer alanlar da dahil olmak üzere, bu modelin enerji verimliliği sınıfını ve etiket üzerinde mevcut olan enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesi sağlanacak.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
resmi gazete çamaşır makinesi kurutma makinesi
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