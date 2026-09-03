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YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 16:45 3 Eylül 2026 16:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 17:20 3 Eylül 2026 17:20
Okuma Okuma:  2 dakika

Reşit Kibar ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı

Dursun Ali Koyuncu, “Bugün Cankurtaran’ın taşı, toprağı yerindeyse, buradaki ağaçlar duruyorsa, o gün verilen mücadelenin sayesindedir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Reşit Kibar ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı
Fotoğraflar: ANKA Haber Ajansı
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Artvin Cankurtaran’da, ormandaki ağaç kesimi ve mesire alanı projesine karşı yürütülen mücadele sırasında silahla saldırı sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı.

ANKA Haber Ajansı’nın haberine göre, Cankurtaran’da düzenlenen basın açıklamasının ardından çok sayıda vatandaş, alkış ve sloganlarla Reşit Kibar’ın mezarına yürüdü.

Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına konuşan Dursun Ali Koyuncu, Cankurtaran’daki doğa mücadelesinin “ağır bir bedelle sürdürüldüğünü” söyledi.

Bugün buranın taşı, toprağı yerindeyse, buradaki ağaçlar duruyorsa, o gün verilen mücadelenin sayesindedir. Reşit Kibar’ın ödediği bedel sayesinde bugün Cankurtaran’da bu temiz havayı soluyabiliyoruz. –Dursun Ali Koyuncu

Koyuncu, 2024’teki saldırı sırasında Kibar’la birlikte, Cankurtaran mevkiindeki iş makinelerine engel olmaya çalışmıştı.

Saldırının yaşandığı gün gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirten Koyuncu, “O gün gerekli güvenlik önlemleri alınmış olsaydı, bugün bu kaybı vermemiş olacaktık” dedi.

Koyuncu, Cankurtaran mücadelesini sürdüreceklerini belirterek, “Biz burada yaşadıkça ve bu bedenler burada nefes aldıkça Cankurtaran’ı savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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“Acımız da öfkemiz de büyük”

Basın açıklamasının ardından Reşit Kibar’ın mezarı başında düzenlenen anmada kardeşi Ali Şükrü Kibar da konuştu.

Kibar, “O gün burada kolluk kuvvetleri görevini yapmış olsaydı Reşit abimiz ölmeyecekti. Maalesef bugün mezar başındayız. Acımız da öfkemiz de büyük” dedi.

Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu ve anma sona erdi.

Reşit Kibar’ın öldürülmesi ve dava süreci

Artvin’in Cankurtaran mevkiinde, 3 Eylül 2024’te ağaç kesimini engellemeye çalışan doğa savunucusu Reşit Kibar, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kibar’ı vurarak öldürmekle suçlanan Muhammet Ustabaş tutuklanırken, olayda kullanılan silahın ruhsat sahibi Fikret Merttürk tutuksuz yargılanıyor. Kibar ailesinin avukatları, Merttürk’ün olayın azmettiricilerinden olduğu iddiasıyla tutuklanmasını talep ederken Merttürk hakkında “kasten öldürmeye yardım” suçundan dava açıldı.

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın beşinci duruşmasında heyet, Ustabaş’ın tutukluluk hâlinin devamına karar verirken Merttürk’ün tutuklanması talebini bir kez daha reddetti ve hakkındaki adli kontrol tedbirlerini sürdürdü.

Mahkeme, olay günü kaydedilen görüntüler hakkında ek bilirkişi raporu hazırlanmasına ve şirket yetkilisi Eşref Merttürk’ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma, 2 Ekim 2026’da görülecek.

(VC)

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İstanbul
reşit kibar cankurtaran savunması artvin borçka dursun ali koyuncu
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