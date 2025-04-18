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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 18 Nisan 2025 09:33
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2025 13:18
2 dk Okuma

Reşit Kibar davası ertelendi

Duruşmaya Kibar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve ekoloji örgütü temsilcisi katıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Reşit Kibar davası ertelendi
Fotoğraf: Hopa Halkevi

Artvin Cankurtaran’da orman parkı projesi kapsamında yapılacak ağaç kesimini engellemeye çalışırken silahlı saldırıyla 3 Eylül 2024'te öldürülen Reşit Kibar’ın davasının ilk duruşması Artvin Adliyesi’nde görülmeye başlandı.

Duruşmaya Kibar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve ekoloji örgütü temsilcisi katıldı.

sendika.org'un aktardığına göre, salonun yetersiz olması nedeniyle avukatlar daha büyük bir duruşma salonu talep etti.

"Suç şebekesinin de ceza almasını sağlayacağız"

Mahkeme heyeti, duruşmanın daha büyük bir salonda yapılması için duruşmayı 30 Mayıs 2025'e bıraktı.

Dava avukatı ve Halkevleri Hukuk Sekreteri Haktan Özkan, adliye çıkışında şöyle dedi:

"Bu kararı aldıran salonu, koridorları ve adliye önünü dolduran sizleriniz. Teşekkür ediyorum. 30 Mayıs'ta o daha büyük salonu da doldurmak zorundayız. Bu iki sanığın yargılandığı bir dava değil, tüm Doğu Karadeniz'in çevre ve yaşam mücadelesidir. Bu yargılamanın sonunda sadece bu sanıkların değil, arkalarındaki suç şebekesinin de ceza almasını sağlayacağız."

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Ne olmuştu?

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” kapsamında 3 Eylül 2024’te  iş makineleri ormanlık alana girdi. Köylüler, ağaçlarının kesilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek iş makinelerine engel olmaya çalışınca projeyi yürüten şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen Muhammet Ustabaş, köylülere silahla saldırdı.

Saldırıda ağır yaralanan Reşit Kibar hayatını kaybederken, iki köylü yaralandı. Saldırıdan sonra Muhammet Ustabaş tutuklanırken, ruhsatlı tabancanın sahibi Fikret Merttürk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cankurtaran'da turizm tesisi yapmak üzere ağaç kesim ihalesini ve tesis yapma iznini alan Merttürk ailesinden Yunus Merttürk, Kocaeli Kartepe merkezli bir şirketler grubunu yönetiyor. Artvinli Merttürk, Kocaeli'de yaşıyor. Gülaş İnşaat, Gülaş Makine, Yapısoy Beton gibi şirketlerin sahibi olan Merttürk, AKP'ye yakınlığı ile dikkat çeken bir isim. Saldırının ardından Yapısoy Beton, projeden çekildiğini açıkladı.

Silahlı saldırıda şans eseri hayatta kalan ve arkadaşı Reşit Kibar’ı kaybeden Halkevleri Temsilcisi Dursun Ali Koyuncu ise 7 Eylül’de tutuklandı ve 2 Aralık’ta tahliye edildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
reşit kibar cankurtaran savunması doğa savunucuları
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