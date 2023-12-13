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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 17:05
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 17:28
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Resim Heykel Müzesi'nde 'Çağdaş Sanata Çok Renkli Bir Bakış'

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/13/resim-heykel-muzesi-nde-cagdas-sanata-cok-renkli-bir-bakis.jpg

Türkiye'de Çağdaş Sanata Çok Renkli Bir Bakış başlıklı yuvarlak masa söyleşisi yarın (14 Aralık Perşembe) İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde takip edilebilir.

Saat 14.00'teki seminere konuşmacı olarak Şafak Şule Kemancı, Ozan Ünlükoç, Sibel Yardımcı, Asena Günal, Elif Dastarlı ve Osman Erden katılacak. 

Sanat Tarihi bölümünün düzenlediği etkinlik, İRSM Halil Dikmen konferans Salonu'nda.

15 Aralık Cuma günü ise "Cumhuriyet'in Mimarlığından Akademili Portreler VII: Muammer Onat" başlıklı seminer saat 14.00'te başlayacak. Mimarlık bölümünün düzenlediği etkinlik, İRSM Halil Dikmen konferans Salonu'nda.(AÖ)

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