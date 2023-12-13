Resim Heykel Müzesi'nde 'Çağdaş Sanata Çok Renkli Bir Bakış'
Türkiye'de Çağdaş Sanata Çok Renkli Bir Bakış başlıklı yuvarlak masa söyleşisi yarın (14 Aralık Perşembe) İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde takip edilebilir.
Saat 14.00'teki seminere konuşmacı olarak Şafak Şule Kemancı, Ozan Ünlükoç, Sibel Yardımcı, Asena Günal, Elif Dastarlı ve Osman Erden katılacak.
Sanat Tarihi bölümünün düzenlediği etkinlik, İRSM Halil Dikmen konferans Salonu'nda.
15 Aralık Cuma günü ise "Cumhuriyet'in Mimarlığından Akademili Portreler VII: Muammer Onat" başlıklı seminer saat 14.00'te başlayacak. Mimarlık bölümünün düzenlediği etkinlik, İRSM Halil Dikmen konferans Salonu'nda.(AÖ)
#msgsüdeBuHafta pic.twitter.com/iZMGIKgeGB— MSGSÜ (@msgsuniversite) December 9, 2023