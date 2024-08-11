Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti

Türkiye'nin önde gelen alternatif rock ve deneysel müzik gruplarından biri olan Replikas’ın kuruculardan ve solisti Gökçe Akçelik, bugün hayatını kaybetti.

47 yaşındaki Akçelik'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Akçelik, 12 Ağustos Pazartesi günü Karacaahmet Şehitlik Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Replikas, 1993 yılında İstanbul’da Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kuruldu.

Grubun müziği, post-punk, krautrock, psychedelic rock ve elektronik müziğin bir karışımı olarak tanımlanabilir. Grup, bu türleri Anadolu rock unsurlarıyla birleştirerek özgün bir sound yaratmayı başardı. Grubun müziği üzerinde Can, Kraftwerk, Sonic Youth ve King Crimson gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Erkin Koray ve Barış Manço gibi müzisyenlerin de etkisi hissedilir.

Gökçe Akçelik kimdir?

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