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YT: Yayın Tarihi: 13.10.2026 12:41 13 Ekim 2026 12:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.10.2026 14:04 13 Ekim 2026 14:04
Okuma Okuma:  2 dakika

“Rencide oldum” demişti, eski Bakan yardımcısı fon soruşturmasında tutuklandı

AKP’de siyasete 2003’te başlayan Aksu, Ankara İl Başkan Yardımcılığı ve Ekonomik İşler Başkanlığı görevlerinin yanı sıra partinin Çevre ve Enerji Komisyonu ile Esnaf Komisyonu başkanlıklarını yürüttü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Rencide oldum” demişti, eski Bakan yardımcısı fon soruşturmasında tutuklandı
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Fon yatırımında yaklaşık 100 milyon lira kaybettiğini öne süren eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Aksu, daha önce Tera’nın likit fonuna yatırım yaptığını ancak parasını çekemediğini açıklamıştı.

BirGün'deki habere göre, Hâkimlikte ifade veren Aksu, halen ticaretle uğraştığını, geçmişte bürokrat olarak görev yaptığını söyledi. Borsada bireysel yatırım yaptığını belirten Aksu, işlemlerinde genel olarak zarar ettiğini ve herhangi bir kişinin yönlendirmesiyle hareket etmediğini savundu.

“Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak”

Gazeteci Barış Terkoğlu’na geçen hafta konuşan Aksu, borsadaki parasını likit fonlara aktardığını ve 10 Eylül’de Tera’nın fonuna yatırım yaptığını söylemişti.

Yatırımının yaklaşık 100 milyon lira tutarında olduğunu belirten Aksu, yaşadığı duruma ilişkin “Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum. Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak” demişti.

Pakdemirli döneminde bakan yardımcılığı yaptı

AKP’de siyasete 2003’te başlayan Aksu, Ankara İl Başkan Yardımcılığı ve Ekonomik İşler Başkanlığı görevlerinin yanı sıra partinin Çevre ve Enerji Komisyonu ile Esnaf Komisyonu başkanlıklarını yürüttü.

Aksu, 2018-2021 yılları arasında Bekir Pakdemirli’nin Tarım ve Orman Bakanlığı döneminde bakan yardımcısı olarak görev yaptı. Pakdemirli ile yaşadığı tartışmaların ardından görevinden ayrılan Aksu’nun istifası, o dönem parti içinde de gündem olmuştu.

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