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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 13:47
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 14:21
1 dk Okuma

Remziye Arslan'dan yeni kitap: 'Şevba'nın Yazılmamış Tarihi'

Öykü kitabı Red Yayınları'ndan okurla buluştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Remziye Arslan'dan yeni kitap: 'Şevba'nın Yazılmamış Tarihi'

Remziye Arslan'ın yeni öykü kitabı "Şevba'nın Yazılmamış Tarihi" Red Yayınları'ndan çıktı.

Kitabın arka kapağından:

"Kitapta iki başlık halinde toplanan Zamane ve Evvel Zaman hikâyeleri hem günümüz Türkiye’sinin sosyolojik yapısını ve doğu insanının makûs talihini kimseleri incitmeden oldukça hümanist bir bakış açısıyla; kadın gözüyle anlatmayı başarıyor hem de birer masal, mit gibi kadim hikâyeleri metnin içine örerek, yaprak yaprak açılan kahramanın sonsuz yolculuğunda okuru kendine yoldaş ediyor. Bunu yaparken de her nasılsa dünya edebiyatını azizlerini hikâye kahramanı yapmayı başarıyor.

"Anlatılardaki bilinç akışı tekniği ve pastoral görüntülerin hikâyenin kahramanına dönüşmesi ise okuru istemsizce klasik edebiyata; Goethe’ye Virgina Wollf’a kadar sürüklüyor. Böylece yazar nitelikli edebiyattaki yerini mühürlüyor.

"Bilge bir kadının gözünden anlatılan bu sıra dışı hikayelerin edebiyatımıza yeni bir nefes getireceği açıktır."

Remziye Arslan hakkında

Elazığ'ın Maden ilçesinde doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. Halen Diyarbakır'da yaşıyor. (AÖ)

Remziye Arslan
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