Remzi Çalışkan tahliye edildi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Kasım'da Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında sendikacı, gazeteci ve siyasetçilerle birlikte gözaltına alınan DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan'ı tahliye etti.

Mahkeme kararında tutuklamanın hukuka uygun olmadığını belirtti, Çalışkan'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen eylemlerden ötürü daha önce verilen “kovuşturmaya yer yok" kararlarına atıf yaptı. Aynı konuda yeni delil olmadıkça yeni bir dava açılamayacağını söyledi.

2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2019'da da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Çalışkan'ın katıldığı eylemler hakkında "kovuşturmaya yer yok" kararı vermişti. Çalışkan üzerinde yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

Haberi DİSK ve Genel-İş duyurdu. DİSK, “29 gündür haksız hukuksuz biçimde tutuklu olan Remzi Çalışkan için bugün mahkeme tahliye kararı verdi” derken Genel-İş “Genel Başkanımız Remzi Çalışkan özgürlüğüne kavuştu. Haksızlık ve hukuksuzluk son buldu” dedi.

Ne olmuştu? Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan hakkında 2010'da , birçok siyasetçi ve sendikacı ile birlikte 'örgüt üyesi' iddiasıyla Diyarbakır Başsavcılığı’nca bir soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Çalışkan’ın telefonları dinlenmiş, internet yazışmaları takip edilmişti. 9 yıl süren bu takip sonunda Çalışkan hakkında hiçbir suç unsuru bulunmadığı için 18 Nisan 2019 tarihinde “takipsizlik” kararı verilmişti. Kararda, Çalışkan’ın örgütsel bağlantısının bulunduğuna dair herhangi somut bir delil olmadığı belirtilmişti. Başsavcılık bu kararın ardından Çalışkan hakkında iletişimin dinlenmesi ve kayıt altına alınmasını ilişkin dijital ve fiziksel kayıtların imha edildiğini de bildirmişti.

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(HA)