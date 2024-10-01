Rektöre üç yardımcı yetmedi, beşe çıkardı

Sayıştay tarafından denetlenen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) üç olması gereken rektör yardımcısı sayısının beşe, iki olması gereken genel sekreter sayısının üçe çıkartıldığı belirlendi.

Yükseköğretim Kanunu'na göre her rektör, kendi görev süresi ile sınırlı olarak "üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi" rektör yardımcısı olarak seçebiliyor. Sadece merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde ve gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı atanabiliyor. Ayrıca bir genel sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısı atanabiliyor.

Sayıştay raporunda rektör yardımcısı ataması hakkında "Denetimlerde, Üniversitede rektör tarafından üç öğretim üyesinin rektör yardımcısı kadrolarına asaleten atandığı ancak bununla birlikte iki öğretim üyesinin de tedviren rektör yardımcısı olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir. Tedviren atanan rektör yardımcıları da diğer rektör yardımcıları gibi rektörü temsil etmekte, kendilerine bağlı daire başkanlıkları eliyle üniversite yönetiminde icraatta bulunmakta ve yetkili olarak imza atmaktadırlar. Kurumun web sayfasında rektör yardımcıları beş kişi olarak gösterilmektedir" bilgisi yer alıyor.

Ayrıca en çok iki olması gereken genel sekreter kadrosuna üç kişi atanmış bulunuyor.

Fazladan görevlendilen yardımcılara araç ve oda tahsisi

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tamer Yılmaz'ın, kadrolara yaptığı fazladan atamalar ile de yetinmeyip tümüne 'talimat verme ve imza atma yetkisi' tanıdığı görüldü. Sayıştay'ın konu ile ilgili sorusuna üniversite yönetimi, fazladan iki rektör görevlendirmesinin tedviren yapıldığını belirterek, "Rektör yardımcısının herhangi bir hakkına sahip olmadan, o konunun gerektiği herhangi bir yetkiyi kullanmadan ve o konumun sağladığı herhangi bir kazanıma sahip olmadan yapılan bir görev olduğu, gerek uluslararasılaşma gerekse altyapı, bilgi işlem ve planlama konularında üniversiteye ve Türk Yükseköğretimine önemli katkılar sunulduğu, mevzuata aykırı olan bir durumun söz konusu olmadığı; fazladan görevlendirilen genel sekreter yardımcısının da esasen genel sekreter yardımcılığı yetkilerini kullanmadığı" yanıtını verdi.

Üniversitenin yanıtına karşılık ise raporda şu tespit yer aldı:

"Fazladan görevlendirilen rektör yardımcılarına araç ve oda tahsis edilmiştir ve bunlar da diğer rektör yardımcıları ile maaş hariç aynı hak ve yetkileri kullanmaktadırlar. Mevzuatta rektör yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı olarak atanacakların sayısı belirlenmiş ve bu konuda kısıtlama getirilmiştir. Herhangi bir yetki kullanmadan yapılan bir görevin gerek uluslararasılaşma gerekse altyapı, bilgi işlem ve planlama konularında üniversiteye ve Türk Yükseköğretimine önemli katkılar sunabileceğinin belirtilmesi yapılan atamaları mevzuata uyarlı hale getirmemektedir. Sonuç olarak; yukarıda belirtilen nedenlerle rektör yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı sayısının mevzuatla belirlenen sayıdan fazla olmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir."

Sosyal tesisler özel şirkete

Rektör Tamer Yılmaz'ın icraatlarından biri de üniversite vakfının işlettiği, İstanbul'da boğaza nazır Hisar tesislerini, pazarlık usulüyle özel bir şirkete vermesi oldu. Bu karar eski YTÜ rektörleri Ayhan Alkış ve İsmail Yüksek tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İhalelerde kapalı teklifin esas olduğuna dikkat çekilen Sayıştay raporunda, pazarlık usulünün de yarışma usülü ile yapılabileceği, genel bütçeli kuruluşların taşınmazlarının pazarlık usulüne tabi olmadığı dile getirildi.

Üniversite içerisinde otopark işletmesi

Sayıştay'ın belirlediği usulsüzlüklerden biri de üniversite arazisinin bir kısmının otopark olarak kullanılması. Üniversite yönetiminin konuya ilişkin cevabında, "Söz konusu olanın otopark ihalesi değil kampüse araç giriş çıkışlarının kontrolü ihalesi olduğu, üniversitenin sürdürülebilir yeşil kampüs projesi kapsamında karbon emisyonunun azaltılması kapsamında elektrikli araç giriş çıkışlarındanT.C. Sayıştay Başkanlığı Yıldız Teknik Üniversitesi 2023 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 16 hiçbir ücret alınmadığı, kampüse giriş çıkış yapacak araçların öğrenci ve akademisyen araçları olduğu, haricinde ilgisiz bir kişinin herhangi bir otoparka araç bırakır gibi park etmesinin mümkün olmadığı, Davutpaşa kampüsünün üç ilçe sınırının kesiştiği noktada bulunması sebebi ile sivil araçlarca Üniversite kampüsünün kestirme yol olarak kullanılmasının engellenmesi ile kontrol ve güvenliğin sağlanmasının amaçlandığı, mevzuata aykırı herhangi bir durum söz konusu olmadığı, üç yıllık süreye uymayan kiralamanın neresi olduğunun bulguda açık olarak belirtilmediği için bununla ilgili cevap verilemediği" ifade edildi.

Ancak Sayıştay bu konuda da Yıldız Teknik Üniversitesi'nin usulsüz davrandığı saptamasında bulundu. Hem otopark işletmesinden hem de kampüs içerisindeki reklam panolardan elde edilen paraların üniversite geliri olarak kaydedilmesi gerektiği belirtiliyor.

Vakıf şirketleri kimin?

Üniversite bünyesinde bulunan Yıldız Hisarüstü sosyal tesislerinin işletilmesi, kampüs sınırlarının otopark olarak işletilmesi, kampüs içerisinde YTÜ logolu ürünlerin satılacağı bir mağazanın işletilmesi, Ar-Ge merkezinin işletilmesi ile kampüs içerisinde bulunan bir tarihi binanın restore edilerek Üniversitenin adını taşıyan özel ilköğretim okulu işletilmesi gibi ihaleler de denetçiler tarafından incelendi.

İnceleme sonucu ihaleye Yönetim Kurulu başkanlığını Rektör Yılmaz'ın yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı'na ait olan şirketlerin davet edildiği, bu ihalelerden mağaza, Ar-Ge merkezi ve özel okul işletilmesi ihalelerini ise bu şirketlerin aldığı tespit edildi.

(Mİ)