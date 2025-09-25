Rektör, YÖK'ten habersiz dekan atadı

Sayıştay tarafından 2024 yılına ilişkin denetim raporları internet sitesinde yayınlandı. 2023 yılında rektör yardımcısı sayısını mevzuata aykırı olarak üçden beşe çıkartan üniversitenin bu kez de dekan ve dekan yardımcısı görevlendirdiği belirlendi.

Sayıştay 2023 yılına ilişkin denetimlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tamer Yılmaz'ın mevzuata göre 3 olması gereken rektör yardımcısı sayısını beşe çıkardığını tespit etmişti. Bununla beraber üniversiteye ait sosyal tesislerinin ve otoparkın işletilmesi konusunda da usulsüzlüklere dikkat çekilmişti.

2024 yılında görev süresi sona eren Yılmaz görevi, yeni Rektör Prof. Dr. Eyüp Debik'e devretti. Yeni Rektör de YÖK'ün kendisine verdiği yönetici kadrosu ile yetinemedi ve yekisini aşarak dekan görevlendirdi.

SAYIŞTAY'IN YTÜ RAPORU Rektöre üç yardımcı yetmedi, beşe çıkardı

Yeni eğitim dönemine okuldaki tüm sosyal kulüpleri kapatarak hazırlanan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 2024 yılı denetimlerinde ise mevzuata aykırı olarak dekan ve dekan yardımcısı görevlendirdiği ortaya çıktı.

Raporda dekan ve dekan yardımcısı belirlenmesi ile ilgili olarak, "Üniversitede, öğrenci işleri dekanlığı kurulduğu ve dekanlıkta dekan ve dekan yardımcıları görevlendirilmesi yapıldığı tespit edilmiştir." saptaması yapıldı.

Denetçilerin konuya ilişkin sorduğu soruya öğrenci kulüplerini kapatan okul yönetiminin yanıtı "Kamu idaresi cevabında, öğrenci dekanlığının senato kararıyla kurulduğu, öğrenci dekanlığının öğrencilerin, akademik alanda başarılı olmanın yanı sıra entelektüel bilgiye ve yaşam görüşüne sahip, toplumsal ve kişisel gelişime emek veren, işbirlikçi, birbirine bağlı, kurumsal aidiyeti yüksek bireyler olarak yetişmesi için destek sağlamakta olduğu bildirilmiştir." oldu.

Denetçiler ise okulun savunmasına karşılık, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Ana ilkeler” başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) fıkrasında; üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokulların, Cumhurbaşkanınca yapılan yükseköğretim planlaması çerçevesinde kanunla kurulacağı hükmü mevcuttur. Adı geçen Kanun’un “Senato” başlıklı 14'üncü maddesinin (b) fıkrasında senatonun görevleri sayılmakta olup bunlar arasında dekanlık kurma veya dekanlık kaldırma şeklinde bir görev bulunmamaktadır. Kanun’un “Fakülte organları” başlıklı 16'ncı maddesinin (a) fıkrasında; fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekanın, rektörün önereceği üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçileceği ve normal usul ile atanacağı, süresi biten dekanın ise yeniden atanabileceği düzenlemesine yer verilmek suretiyle, kanunla kurulan fakültelere dekan atama yetkisinin Yükseköğretim Kurulunda olduğu açıkça ifade edilmiştir. Denetimlerde; yukarıda yazılı esaslara aykırı bir şekilde Üniversite Senatosunun 12.01.2017 günlü toplantısında alınan 9 sayılı karar ile öğrenci dekanlığı kurulduğu ve ilgili dekanlığa dekan ve dekan yardımcıları görevlendirmeleri yapıldığı görülmüştür. Yıldız Teknik Üniversitesi 2024 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 9T.C. Sayıştay Başkanlığı Kamu idaresi cevabında, öğrenci dekanlığının senato kararıyla kurulduğu, öğrenci dekanlığının öğrencilerin, akademik alanda başarılı olmanın yanı sıra entelektüel bilgiye ve yaşam görüşüne sahip, toplumsal ve kişisel gelişime emek veren, işbirlikçi, birbirine bağlı, kurumsal aidiyeti yüksek bireyler olarak yetişmesi için destek sağlamakta olduğu bildirilmiştir." görüşüne yer verdikten sonra "Sonuç olarak, Üniversite senatosu kararıyla dekanlık kurulması ve bu dekanlığa rektör onayıyla görevlendirme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmektedir." dedi.

Sayıştay denetiminde ortaya çıkan bir diğer önemli nokta üniversitenin bilgi sisteminde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığının belirlenmesi oldu. Sayıştay denetçileri bu konudaki tespitlerini ise "Denetimlerde Üniversitenin Öğrenci Otomosyon Sistemi bilgi güvenliğini güvence altına alacak, veri bütünlüğü, gizliliği ve erişilebilirliği ile kurumsal amaçlara etkin biçimde ulaşılmasını sağlayacak ve kaynakları verimli kullanacak şekilde tasarlanıp tasarlanmadığının değerlendirilmesi sonucunda;

-Yıllık olarak sızma testi ve güvenlik denetimlerinin yaptırılmadığı,-Kullanıcıların sisteme erişimlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi işlemlerinin sağlanamadığı,

-İdari kullanıcılar dahil kendi oluşturdukları şifre ve güvenlik soruları üzerinden sisteme giriş yapılabildiği,

-Hatalı veri girişlerinin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmadığı,

-Kesinleşmiş verilerin değiştirilmesi veya silinmesinin engellenmesine yönelik kontrol faaliyetlerinin tam olarak uygulanmadığı, tespit edilmiştir." şeklinde raporlaştırdı.