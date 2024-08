Rektör atamasına tepki gösteren İmer ODTÜ’deki görevinden istifa etti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bilge İmer, görevinden istifa etti.

İmer, istifasının nedenini, ODTÜ Rektörlüğü'ne Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil’in atanması olarak açıkladı.

Attığı e-posta ile istifasını duyuran İmer, “Ahmet Yozgatlıgil gibi emekleri hiçe sayan, emekleri başkasına peşkeş çeken, liyakatın ne olduğunu tam çözümleyememiş birinin ODTÜ'ye rektör olmasından utanç duyuyorum” dedi.

"Bizim gibi savaş verenler yıllardır korkmuyoruz"

İmer’in duyurusu şöyle:

“Atatürk'ün çizgisinde olmamaya doğrudan veya dolaylı yoldan hizmet eden ODTÜ'nün bütün elemanları: Size kötü bir haberim var, yıllarca süren fizik terapi ile bile düzelmeyecek bir sorununuz var omurganızda: Omurganız kargacık burgacık. En iyi kalp doktorlarının onaramayacağı taşlar hissizlikler var kalbinizde. En iyi beyin doktorlarının düzeltemeyeceği sorunlar var beyninizde, en basit mantıksızlıkları, haksızlıkları göremeyen bir hastalık halinde beyniniz. En iyi ruh doktorunun düzeltemeyeceği ikilemleriniz, kararsızlıklarınız, korkularınız var.”

“Bizim gibi savaş verenler yıllardır korkmuyoruz: Ne bizi yönetenlerden ne bizi yönetenlerin yönettiklerinden ne bizi yönetenlerin yönettiklerinin yönettiği Verşan Kök veya Ahmet Yozgatlıgil gibilerden ne bizi yönetenlerin yönettiklerinin yönettiği yönetimimizin aldığı kararlardan ne bizi yönetenlerin yönettiklerinin yönettiği yönetimimizin altında olan bölümlerin aldığı kararlardan.”

“Özerk olması ve bizim seçmemiz gereken üniversite yönetimleri bizi yönetenlerin yönettiklerinin yönettiği şahıslar tarafından seçiliyor ve ODTÜ gibi bir yerde bu durumda olmaktan hiç gocunmuyor, sorgulamıyor” diyen İmer, “Özerk olması gereken üniversite yönetimi özerk olamadığı için (yönetenin yönettiğinin yönettiği olduğundan): Her türlü kayırmalar serbest, her türlü asılsız dedikodu serbest, her türlü atama serbest, ihtiyaç olunan herhangi bir konuda yönetenin veya yönettiğinin veya onun da yönettiğinin işine gelmezse ihtiyacı karşılamamak serbest, yönetenin ve yönettiğinin ve yönettiğinin yönettiğinin babasının çiftliği ODTÜ ve diğer üniversiteler.”

“Ahmet Yozgatlıgil gibi emekleri hiçe sayan, emekleri başkasına peşkeş çeken, liyakatın ne olduğunu tam çözümleyememiş birinin ODTÜ'ye rektör olmasından utanç duyuyorum.”

“Hakan Gür gibi mobbing yapan sadece kendi menfaatlerini güden birinin bölümümüze 10 yıl bölüm başkanı olmasından ve bu süreç içerisinde önümü kesmesinden utanç duyuyorum. Detaylarına girmiyorum ancak 10 yıl kâbus yaşadım. Ali Kalkanlı gibi düzenli psikolojik şiddet uygulayan birinin bölümümüze başkanlık yapmasından utanç duyuyorum.”

“Bugün bölüm başkanlığı yardımcılığımdan istifa ettim. Önümüzdeki dönem son, 2025 yılı itibarı ile de ODTÜ'de olmamak üzere istifa dilekçemi sunuyorum. Bu kaos, mantıksızlıklar ve vicdansızlıklar içerisinde başta canım ODTÜ'me sonrasında canım ülkeme başarılar diliyorum. Hizmet vermek üzere geldiğim 17 yıl sonra geldiğim nokta budur.”

Atamalar hakkında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Ağustos'ta 13 üniversiteye rektör atamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yıllardır tartışmalı uygulamalarıyla eleştirilen Verşan Kök görevden alınırken yerine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil atanmıştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) ise Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun yerine TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal getirilmişti. Eski AKP Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden atanmıştı. Ünüvar'ın sosyal medya hesabından Erdoğan'a "şükranlarını" sunması tepkilere neden olmuştu.

(EMK)