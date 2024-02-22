Rehine takası için müzakere sürüyor

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Filistinli gruplarla yeni bir rehine değişimi anlaşması yapılmasına yönelik girişimlerin devam ettiğini açıkladı.

Gantz, 7 Ekim 2023'te Filistinliler tarafından kaçırılan rehinelerin ülkeye geri getirilmesi için "altı üstüne çevrilmemiş taş kalmadığını" dile getirdi: "Bugünlerde (rehine takasıyla ilgili) yeni bir anlaşma yapılması yönünde girişimler var ve ilerleme ihtimaline işaret eden ilk işaretler var. Yol aramaktan vazgeçmeyeceğiz. (Gazze'de tutuklu bulunan İsrailli rehinelerden oluşan) Kız ve erkek çocukların evlerine dönmesi için hiçbir fırsatı kaçırmayacağız” diye konuştu.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli rehine bulunuyor. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli rehine ve 240 Filistinli tutuklu karşılıklı serbest bırakıldı.

Refah kentine operasyon

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, bölgenin yerinden edilmiş Filistinlilerden boşaltılmasının ardından saldırılara başlayacaklarını belirten Gantz, "Refah'ı temizlemenin önemi orada faaliyet gösteren Hamas güçlerini vurabilme yeteneğinde ve Gazze Şeridi'ni silahsızlandırma ihtiyacında yatıyor." dedi.

“Hamas’tan yanıt bekleniyor”

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan kaynaklı bir gazete, İsrail'den bir heyetin rehine takası müzakereleri için Kahire'ye heyet göndereceğini yazdı.

Yediot Aharonot gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, iseSuudi Arabistan gazetesinde çıkan haberin doğru olmadığını kaydetti.

Şu an için İsrail'den Kahire'ye müzakereler için bir heyet gitmediğini dile getiren yetkili, "İsrail, Hamas'ın bugün ya da yarın vereceği yanıtı bekliyor ve o zaman bir karar verilecek" ifadesini kullandı.

Tel Aviv ile Hamas yönetimi, yeni bir rehine takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapmıştı. İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.

ABD’den “yeni anlaşma” açıklaması ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın "umut verici erken işaretlerin" olduğu yönündeki sözleri üzerine, "Bir anlaşmaya varmak için (elverişli) bir alan oluştuğunu düşünüyoruz. Bu konuyla ilgilenmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Miller, ABD'nin rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmalara ara verilmesi isteğini aktardığı konuşmasında, Gazze'de "bir anlaşmaya varıldığını görmek istediklerini" ifade etti. Bakanlık Sözcüsü Miller, "Bir anlaşmaya varıldığını görmek istiyoruz. Mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varıldığını görmek istiyoruz. Buna elbette Ramazan öncesi de dahil" dedi.

Filistin: Netanyahu'nun olumsuz tutumu engel oluşturuyor

Filistinli kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olumsuz tutumunun, Hamas ile anlaşma yapılmasının önünde engel oluşturduğunu belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen ve AA'ya konuşan Filistinli kaynaklar, "İsrail'in arabuluculara karşı tavrının ve tepkilerinin olumsuz olduğunu" kaydetti.

Filistinli kaynaklar, "Netanyahu'nun tutumu ve anlaşmaya varma çabalarını aksatma girişimlerinin Mısırlı ve Katarlı arabulucular arasında hayal kırıklığı oluşturduğunu" vurguladı:

"Netanyahu her türlü müzakere heyetine ‘hayır’la cevap veriyor. Gazze'ye yönelik saldırının durdurulmaması, Gazze Şeridi'nden çekilmenin olmaması, yerinden edilenlerin Gazze'nin kuzeyine geri dönmemesi ve gerçek bir rehine takası anlaşmasının olmaması Netanyahu'nun olumsuz cevaplarını oluşturuyor."

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)