Rehan Bayık son yolculuğuna uğurladı

Hayatını kaybeden KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın annesi Rehan Bayık (94), bugün son yolculuğuna uğurlandı. Rehan Bayık’ın cenazesi, önce Bölge Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, memleketi Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Aşağı Çakmak köyüne getirildi.

MA'nın geçtiği habere göre, Cenaze törenine, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Serhat Eren, DBP Kadın Meclisi, Özgür Kadın Hareketi (Azad-TJA), DEM Parti Xarpêt, Çewlîg, Dêrsim il örgütleri ile çok sayıda kişi katıldı. Ayrıca, DEM Partili belediye eşbaşkanları ve parti yöneticileri de cenaze töreninde yer aldı.

Cenaze, Aşağı Çakmak köyü mezarlığında yapılan törenin ardından defnedildi. Törenin ardından katılımcılar, taziyelerin kabul edileceği Üniversite Mahallesi’nde bulunan Veysel Karani Camii'ne geçerek, Bayık ailesine taziye dileklerini sundu.

(EMK)