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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 14:36
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2024 14:48
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Reha Erdem filmi “Neandria” için özel gösterimler İstanbul, Ankara ve İzmir’de

Dünya prömiyerini geçen Ekim ayında 39. Varşova Film Festivali’nde yapan filmin vizyona girmesinden önce sohbetli özel gösterimler yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Reha Erdem filmi “Neandria” için özel gösterimler İstanbul, Ankara ve İzmir’de

Reha Erdem’in son filmi “Neandria”, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılacak özel gösterimlerle Türkiye’de ilk kez seyircisiyle buluşuyor.

İSTANBUL ÖZEL GÖSTERİM

Ekip Katılımlı Özel Gösterim
31 Ocak 2024, Çarşamba | 21:00 | Atlas 1948 (İstiklal Cd. Atlas Pasajı No:131 Beyoğlu/İstanbul)

Sohbetli Gösterim (Reha Erdem & Tanıl Bora’nın katılımıyla)
4 Şubat 2024, Pazar | 21:00 Gösterim, 22:30 Sohbet - Reha Erdem & Tanıl Bora ile “Ekolojik Sürdürülebilir Yapım” | Kadıköy Sineması (Bahariye Cad. Kadıköy Pasajı No:25 Kadıköy/İstanbul)

İZMİR ÖZEL GÖSTERİM

Sohbetli Gösterim (Reha Erdem & Ömer Atay’ın katılımıyla)
10 Şubat 2024, Cumartesi | 20:00 | İzmir Karaca Sineması (İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk. No:55/B Konak/İzmir)

ANKARA ÖZEL GÖSTERİM

Sohbetli Gösterim (Reha Erdem & Ömer Atay’ın katılımıyla)
17 Şubat 2024, Cumartesi | 19:00 | Büyülü Fener Kızılay Sineması (Kocatepe Mh Meşrutiyet Cad, Hatay Sk. No:18 Çankaya Ankara)

Dünya prömiyerini geçen Ekim ayında 39. Varşova Film Festivali’nde yapan ve Türkiye’nin "ilk ekolojik sürdürülebilir" yapımlarından olan film, "yarışma, avlanma ve kazanma hırsıyla hastalanmış bir dünyada sıkışmış gençlerin, çatlaklarda özgürlüğü ve aşkı arayan isyanlarını" anlatıyor.

Yapım, filme adını da veren Neandria antik kentinin yakınlarında yoksul bir köyde annesiyle birlikte yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı bir genç kadını odağına alıyor. 

Filmde, Deniz İlhan, Ahmet Rıfat Şungar, Bülent Emin Yarar, İnci Nur Daşdemir, Nihal Yalçın, Izzy, Nur Fettahoğlu, Serkan Keskin, Gizem Katmer, Ayşegül Kopartan ve Tanıl Bora rol alıyor. Yardımcı yönetmenliğini Deniz Tortum’un yaptığı filmin görüntü yönetmenliğini, Florent Herry üstlendi.

Film, Türkiye sinemalarında 15 Mart'ta gösterime girecek. (AÖ)

reha erdem sinema Neandria
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