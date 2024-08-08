"Regl Pozitif Çalışma Alanları" nedir?

Konuşmamız Gerek Derneği, 2016 yılından bu yana regl tabusu ve yoksulluğuyla mücadele ederek önemli adımlar atıyor.

Dernek, bu alandaki dönüşümün en önemli paydaşlarından birinin özel sektör olduğuna inanıyor ve bu yönde önemli çalışmalar yürütüyor.

Son yıllarda regl aktivizminin hız kazanması ve eleştirel regl çalışmalarının artmasıyla, bireysel, toplumsal ve kamusal düzeyde önemli değişimler yaşanıyor.

Bireysel mücadelenin geniş kitlelere yayılması, regl tabusu ve regl yoksulluğu gibi insan haklarıyla doğrudan ilişkili konularda büyük önem taşıyor.

Regl tabusu

Bu bağlamda, menstrüel ürünler ve hijyen ürünleri sektörü başta olmak üzere yapılan değişiklikler, regl tabusu ve regl yoksulluğuyla mücadelede önemli bir yapı taşı olarak öne çıkıyor.

Çalışanlara regl izni uygulamasını getiren, daha sağlıklı ve sürdürülebilir menstrüel ürünler geliştiren, regl konusunu profesyonel hayatta normalleştiren öncü şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Bu alandaki en temel adım ise, şirketlerin çalışanlarına menstrüel bakım ihtiyaçlarına uygun çalışma alanları yaratmasıdır. Bu anlamda "Regl Dostu" veya "Regl Pozitif Çalışma Alanları" (Period Positive Workplace) oluşturulması büyük önem taşıyor.

Regl Dostu Çalışma Alanları kavramı, bir işyerinin üç temel konuda yeterli olup olmamasıyla ilgilidir:

WASH Standartlarına Uygunluk: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF’in belirlediği Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH) standartlarına uygun çalışma alanlarının oluşturulması. Bu, temiz suya erişim, kişisel hijyenin sağlanabileceği alanların erişilebilirliği ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanması anlamına geliyor. Regl Ürünlerinin Temin Edilmesi: Çalışma alanlarında farklı çeşit ve boyutlarda ped ve tampon gibi regl ürünlerinin düzenli olarak sağlanması. Resmi Bildirim ve Taahhüt: WASH standartlarına uygun tesislerin ve regl ürünlerinin sağlandığının resmi olarak çalışanlara bildirilmesi ve bu düzenlemelerin devamlılığının sağlanacağının taahhüt edilmesi.

Konuşmamız Gerek Derneği, regl tabusu ve yoksulluğuyla mücadelede bireysel çabaların yanı sıra kitlesel ve geniş çaplı çabaların, özellikle özel sektörün katkılarının önemine vurgu yapıyor. Menstrüel adaleti sağlamak adına özel sektörde atılacak adımları değerli bulan dernek, regl dostu çalışma alanlarının sayısı ve niteliği arttıkça bu mücadelenin kazanılacağına inanıyor.

Dernek, "Nasıl regl dostu çalışma alanı yaratırım?" sorusuna yanıt arayan özel sektör temsilcilerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarına yenilikçi yöntemler dahil etmek isteyenler için önemli fırsatlar sunan dernek, uluslararası akreditasyon ve temsiliyeti ile ilgili gelişmeleri takip etmek isteyenleri sosyal medya hesaplarına davet ediyor.

Konuşmamız Gerek Derneği Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin:

Web sitesi : www.konusmamizgerek.org

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: @konusmamizgrk LinkedIn: @konusmamizgerek

Bu kapsamda, regl tabusu ve yoksulluğuyla mücadeleye katkı sunmak ve daha fazla bilgi almak için Konuşmamız Gerek Derneği’ni takip edebilirsiniz.

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(EMK)