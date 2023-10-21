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Yayın Tarihi: 21 Ekim 2023 10:41
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2023 11:13
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Refah Sınır Kapısı açıldı: Yardım geçişi başladı

İnsani yardım malzemeleriyle dolu 20 kamyon Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne doğru yola çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/21/refah-sinir-kapisi-acildi-yardim-gecisi-basladi.jpg
Fotoğraf: WAFA

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılmasına ve insani yardımların bölgeye girmeye başlamasına izin verildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre 15 gündür abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması amacıyla Refah Sınır Kapısı sabah saatlerinde açıldı.

Ajansa göre 20 kamyondan oluşan ilk yardım konvoyu, Refah Sınır Kapısı'nda geçtikten sonra Gazze Şeridi'ne doğru yola çıktı.

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ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nden güvenlik ikazı

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, X'te yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın bugün yerel saatle 10'da açılacağıyla ilgili bilgi aldıklarını bildirdi. Açıklamada, "Eğer sınır açılırsa, yabancı vatandaşların Gazze'den ayrılması için ne kadar süreyle açık kalacağını bilmiyoruz" denildi.

Büyükelçilik sitesindeki uyarıda "Mısır’a girmek isteyen ABD vatandaşlarının sınırın iki tarafında da olası kaotik ve düzensiz bir ortam ile karşılaşmayı beklemesi gerektiği’ ifade edildi.

Güvenlik ortamının "tahmin edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada, sınıra doğru gitmeyi ya da geçmeyi seçmeden önce kişisel güvenlik ve emniyetin alınması çağrısı yapıldı.

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Sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağına henüz bilinmiyor.

Başta gıda ve tıbbi malzemeler olmak üzere insani yardımlarla dolu yüzlerce kamyon halen sınır kapısında hazır bekliyor.

Kahire'de Barış Zirvesi yapılacak

Öte yandan, çatışmaların son bulmasını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün BM Genel Sekreteri António Guterres'in de katılacağı "Barış Zirvesi" düzenlenecek.

Zirveye Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi'nin yanı sıra, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ortadoğu ve AB'den çok sayıda üst düzey yetkili katılacak.

(NT)

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