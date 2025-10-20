Redhouse Kidz'den üç yeni çocuk kitabı

Onların yolculuklarındaki aynılıklar ve ayrılıklar bizi de iç dünyamıza doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Empatinin gücü sayesinde, ortak noktalarımızı ve aramızdaki görünmez bağları keşfediyor, hepimizin aynı gökyüzüne baktığını hatırlıyoruz.

Ve görüyoruz ki ne olursa olsun oyun hep var, umut hep var.

İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Çince, Japonca ve daha pek çok dile çevrilerek dünya çocuklarına da ulaşan Dönme Dolap, okurlarını şiirsel ve edebi bir yolculuğa davet ediyor.

(NÖ)