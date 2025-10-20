BİANET'E GELENLER - EKİM 2025
Redhouse Kidz'den üç yeni çocuk kitabı
20 yılı aşkın bir süredir çocuk edebiyatında eserler üreten Tülin Kozikoğlu kitapları Redhouse Kidz ile birlikte yeniden yorumlanarak okuyucu ile buluştu. Yayınevinden bianet'e gelen kitapları sizlerle paylaşıyoruz.
Tülin Kozikoğlu, yedi yaşını kutlamaya hazırlanan bir çocuğun aklından geçenleri muzip bir dille sözcüklere döküyor. İletişimin farklı yollarını gösteren yazar, empatinin gücünü hatırlatıyor. Seda Mit’in güçlü çizgileriyle boyutlanan öykü, yediden yetmişe herkesi tatlı bir yolculuğa davet ediyor.
Çocukla ruh hizasında konuşmak ne demek?
Peri’nin renk renk uçurtmaları vardı ama çarşıda gördüğü bambaşkaydı. Annesi, “Evde çok var, alamayız,” deyince küçük kızın aklına bir fikir geldi. Ama olaylar Peri’nin planladığı gibi gelişmedi. Kimin aklına gelirdi tersine döneceği işlerin, durmaksızın alışveriş yapacağı annesinin?
Tülin Kozikoğlu’ndan istekler, ihtiyaçlar ve tüketim alışkanlıkları üzerine eğlenceli bir öykü! Huban Korman’ın özgün resimleriyle boyutlanan kitap, okurlarını dünyanın geleceğine dair düşümeye davet ediyor.
Göçmen çocukların hikâyesi: Bir başkasına "merhaba" demeyi öğrettiniz mi?
Onların yolculuklarındaki aynılıklar ve ayrılıklar bizi de iç dünyamıza doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Empatinin gücü sayesinde, ortak noktalarımızı ve aramızdaki görünmez bağları keşfediyor, hepimizin aynı gökyüzüne baktığını hatırlıyoruz.
Ve görüyoruz ki ne olursa olsun oyun hep var, umut hep var.
İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Çince, Japonca ve daha pek çok dile çevrilerek dünya çocuklarına da ulaşan Dönme Dolap, okurlarını şiirsel ve edebi bir yolculuğa davet ediyor.
