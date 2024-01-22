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Yayın Tarihi: 22 Ocak 2024 11:49
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2024 14:44
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Rawest Araştırma: DEM Parti seçmeni İstanbul'da Demirtaş'ın aday gösterilmesini istiyor

Rawest Araştırma'nın 9-12 Ocak tarihlerinde yaptığı araştırmaya göre; DEM Parti seçmeninin yüzde 70'e yakını partisinin İstanbul'da kendi adayını çıkarmasını istiyor. Seçmenin önemli bir kısmı İstanbul'da aday olarak Başak Demirtaş'ı görmek istediğini belirtti.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Rawest Araştırma: DEM Parti seçmeni İstanbul'da Demirtaş'ın aday gösterilmesini istiyor
*Fotoğraf: MA/arşiv

Rawest Araştırma, 31 Mart’taki yerel seçimlere ilişkin İstanbul’daki Kürt seçmenin eğilimini ölçtü.

9-12 Ocak tarihlerinde bilgisayarlı telefon sistemi üzerinden yapılan araştırmada, 14 Mayıs 2023’te yapılan genel seçimlerde Yeşil Sol Parti’ye (DEM Parti) oy veren 1002 seçmenle görüşüldü.

Görüşmecilere, “Sizce DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde aday çıkarmalı mı?” diye soruldu.

Katılımcıların, yüzde 69,6’sı “evet, aday çıkarmalı yanıtını verdi.”

Yüzde 25,5’i ise “hayır, aday çıkarmamalı” dedi.

“Aday olarak kimi görmek istersiniz?” sorusuna ise en Başak Demirtaş yanıtı verildi.

Demirtaş’ın ardından en çok talep edilen ikinci isim Sırrı Süreyya Önder oldu.

Görüşmecilerin yüzde 23 gibi bir kısmı bu soruya "fikrim yok/bilmiyorum" yanıtını verdi. 

(RT) 

başak demirtaş Seçim 2024
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