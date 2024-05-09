Rastak grubu Diyarbakır'da konser verecek

İran çağdaş halk müziğinin son yıllarda en çok tanınan gruplarından Rastak, 10 Mayıs Cuma günü saat 20:00’da Diyarbakır Kayapınar ilçesinde bulunan Park 75’te konser verecek.

Kayapınar Belediyesi tarafından organize edilen konser ücretsiz olacak.

1997 yılında deneysel çalışmalar yaparak adını duyuran Rastak, Kürtçe, Farsça, Arapça, Türkçe ve İran’da konuşulan diğer dillerde müzik yapıyor. Grup şimdiye kadar Rangvarehaye Kohan (Ses, 2007), Hameye Aghvame Man (Video, 2010), Sornaye Norouz (Video, 2013), Miane Khorshidhaye Hamisheh adlı albümler yayınladı. Ayrıca İran, İngiltere, Avusturya, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, İsveç, ABD, Kanada, Avustralya, Hindistan, Japonya, Malezya, Şili, Polonya, Türkiye, Gürcistan, Belçika, Umman, Beyaz Rusya, BAE gibi ülkelerde konserler verdi.

Rastak 2014 yılında Diyarbakır’da Dicle Firat Kültür Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen programa katılmış ve Horasanlı Kürt sanatçı Yelda Abbasi ile birlikte konser vermişlerdi.

Siroos Sepehri (Grup lideri ve yönetmen, tar), Farzad Moradi (Vokalist, dotar, setar, kopuz), Behzad Moradi (Vokalist, tef ve perküsyon), Akbar Esmaeilipour (Tar ve ud), Yavar Ahmadifar (Tef ve perküsyon), Saba Jamali (Kanun), Omid Mostafavi (Tombak ve perküsyon), Dina Doosti (Kemençe, qeychak), Farzad Khorshidsavar (Tef ve perküsyon), Hamed Boland Hemmat (Ney, sorna) ve Sepehr Saadati (Çift bas) grup üyeleri arasında yer alıyor.

(AY)