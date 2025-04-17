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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2025 12:08
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 17:55
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Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Kütahyalı, CHP’ye kayyım atanacağını iddia etmiş ardından da hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) kayyım atanacağına yönelik iddiası hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı'nın ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderdi. Öğlen saatlerinde de Bolu'da gözaltına alındı. Bolu Adliyesi'ne görütülen Kütahyalı'nın ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınması bekleniyor.

Savcılık, dün akşam (16 Nisan) Kütahyalı’ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma açtığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Kütahyalı, kurultay davasında sonucunda CHP’ye Hikmet Çetin'in kayyım olarak atanacağını yazmış, bu nedenle de İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda polisin sevk edildiğini iddia etmişti. Kütahyalı daha sonra çark ederek hatalı bilgi verdiğini duyurmuştu.

Fahrettin Altun'un başında yer aldığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) CHP kurultayının iptal edileceği ve kayyım atanacağına yönelik “manipülasyon” diyerek yalanlamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da benzer bir açıklama yapmış, ayrıca Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.

"CHP'ye kayyım atanıyor" rivayetinden "ROK"a yalan haber soruşturması
YALAN HABER BORSA ÇÖKERTTİ
"CHP'ye kayyım atanıyor" rivayetinden "ROK"a yalan haber soruşturması
16 Nisan 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Rasim Ozan Kütahyalı
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