Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) kayyım atanacağına yönelik iddiası hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı'nın ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderdi. Öğlen saatlerinde de Bolu'da gözaltına alındı. Bolu Adliyesi'ne görütülen Kütahyalı'nın ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınması bekleniyor.

Savcılık, dün akşam (16 Nisan) Kütahyalı’ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma açtığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Kütahyalı, kurultay davasında sonucunda CHP’ye Hikmet Çetin'in kayyım olarak atanacağını yazmış, bu nedenle de İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda polisin sevk edildiğini iddia etmişti. Kütahyalı daha sonra çark ederek hatalı bilgi verdiğini duyurmuştu.

Fahrettin Altun'un başında yer aldığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) CHP kurultayının iptal edileceği ve kayyım atanacağına yönelik “manipülasyon” diyerek yalanlamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da benzer bir açıklama yapmış, ayrıca Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.