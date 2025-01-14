Ras es-seniy mubarak 3leykin*

Bugün, Arap Alevi (Nusayri) inancında önemli bir yere sahip olan, yenilenme ve birliği simgeleyen bir bayram olan Ras es-Seni (Yılbaşı).

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, bu sene önemli bir karara imza atarak Ras es-Seni gününü, Alevi çalışanlar için tatil ilân etti.

Yerel Antakya Gazetesi’nin aktardığına göre, belediye tarafından çalışanlara iletilen mesaj şöyle:

“Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk’ün tensipleri ile Hatay’ımızın barış ve dostluk ruhuna uygun olarak Ras es-Sani (yeni yıl) günü kapsamında Alevi kardeşlerimizin izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Kadim medeniyetimizin yansıması olan bu güzel günün Alevi canlarımız başta olmak üzere, Hatay’ımızın tüm motiflerine sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz.”

* Yeni yıl kutlu olsun.

Ras es-Seni hakkında

Hıdır Makamı ve Keldağ, Samandağ (Fotoğraf: hataycom/Instagram)

14 Ocak, Ras es-Seni, yani yılbaşı, Rumi takvimine göre yılın ilk günü.

Ras es-Seni, Arap Alevileri için önemli bir bayram ve Türkiye’de özellikle Hatay, Adana, Mersin gibi şehirlerde kutlanır.

Bu günde aileler bir araya gelir, kibbeh (içli köfte) gibi geleneksel yemekler yenir ve misafirler ağırlanır.

Ras es-Seni’deki ritüeller ve hazırlanan yemekler, Arap Alevilerinin geleneksel yılbaşı kutlamalarında önemli bir yer tutar. Ras es-Seni sabahı, genellikle küçükler büyüklerin evlerini ziyaret ederek yılbaşını kutlar. Ziyaretlerde, özellikle dini önderlerine saygı gösterilir.

Ras es-Seni’de en çok tüketilen geleneksel yemeklerden biri kibbeh’tir. Kutlamalarda, çeşitli tatlılar da yapılır. Bunlar arasında baklava, mushabbaq (züngül) gibi tatlılar yer alır.

6 Şubat depremleri sonrasında, başta Antakya'da yaşayanlar olmak üzere tüm Arap Aleviler için Ras es-Seni kutlamaları, kaybettikleri aile üyeleri ve evlerinin acısıyla birlikte, kültürel birleştirici bir direniş biçimi olarak önem kazanmaktadır. (TY)