Raporlara rağmen ameliyat izni çıkmadı: Özbek mülteci GGM’de tutuluyor

Özbekistan’dan Türkiye’ye göç eden Mavjudahon Sultonova, rahim kanseri şüphesi nedeniyle tedavi görürken polislerce “kaçak ikamet” gerekçesiyle gözaltına alındı. 28 Haziran 2025’te geçirmesi planlanan kritik jinekolojik operasyon, geri gönderme merkezine gönderildiği için yapılamadı.
Sultonova, 31 Mayıs 2025’te İstanbul’daki Özel Yaman Tıp Merkezi’nde muayene edildi. Kadın hastalıkları uzmanı tarafından yapılan incelemede hastada yumurtalık kisti (over kisti) tespit edildi ve 28 Haziran’da kistektomi ameliyatı planlandı. Ancak operasyon tarihinden kısa süre önce gözaltına alınarak geri gönderme merkezine sevk edildi.
Sultonova, önce İstanbul’daki Arnavutköy ve Tuzla’daki merkezlere gönderildi. Avukatı, durumunu bildiren raporları sundu fakat ameliyat izni çıkmadı. Son olarak Kütahya Geri Gönderme Merkezi’nde gönderildi.
İdari gözetim devam ediyor
Kütahya Valiliği İl Göç İdaresi, 20 Temmuz 2025’te aldığı kararla Sultonova hakkındaki idari gözetimin devamına hükmetti.
İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği de 8 Temmuz 2025’te verilen kararda, “kaçma ve kaybolma riski” bulunduğu gerekçesiyle avukatın itirazını reddetti. Karar kesin nitelikte olup başka bir itiraz yolu bulunmuyor.
Avukattan itiraz ve dava
Sultonova’nın avukatı Hasan Kocapınar, müvekkilinin sağlık durumunu gerekçe göstererek defalarca başvuru yaptı. Kocapınar, özel ve devlet hastanelerinden alınan raporlarla müvekkilinin acilen ameliyat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bu başvurular reddedildi.
Bunun üzerine İstanbul 15. İdare Mahkemesi’nde İstanbul Valiliği aleyhine dava açıldı. Dava dosyasına hastane raporları detaylı olarak sunuldu. Dava dosyasında, sınır dışı kararına karşı 206 gün içinde hüküm verilmesi öngörülüyor.
“Yaşam hakkı ihlal ediliyor”
Sultonova’nın avukatı, sağlık raporlarına rağmen idari gözetim tedbirinin sürdürülmesini “hukuka aykırı” olarak nitelendirdi. Avukat Hasan Kocapınar, “Bu uygulama müvekkilimin yaşam hakkını ihlal ediyor” diyerek kararın insan hakları açısından vahim sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.
(EMK)