Raporda sona gelindi: Süreç komisyonu yarın toplanacak

Süreç komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın toplanacak. Yazım ekibince tamamlanan ortak rapor taslağının toplantıda oylanması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21'inci kez toplanacak.

Süreç Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yarın (18 Şubat) saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Oylama yapılacak

Süreç komisyonu, 24 Aralık 2025'te 20'inci toplantısının ardından rapor yazım aşamasına geçildi.

Komisyonun ortak raporu için yazım ekibinde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya bulunuyordu.

6 kez toplanan rapor yazım ekimi, ortak rapor taslağını tamamladı. Raporda, "Umut hakkı" ifadesi doğrudan yer almadı ancak dolaylı bir tarife yer verildi. Raporda, kayyım uygulamasına son verilmesi önerisi de yer aldı.

Taslak raporun yarın komisyon toplantısında oylanması bekleniyor.

