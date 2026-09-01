Rapora Rawest û KSCê: Hejmara alîgirên Amedsporê di 4 salan de 4 qat zêde bûne
Navenda Lêkolînên Kurdî (KSC) û Navenda Lêkolînan a Rawestê lêkolîneke bi navê "Di nava Kurdan de Têgihiştin û Alîgiriya Amedsporê" kirin. Li gorî lêkolînê di nava 4 salan de hejmara alîgirên Amedsporê 4 qat zêde bûne.
Ev lêkolîna berfireh di Adara 2026an de li 19 bajaran bi rêya hevdîtina rû bi rû ya li gel hezar û 471 welatiyên Kurd hat kirin. Piraniya beşdaran ji kurmanc û zazayan pêk tê. Rapor bandora Amedsporê a li ser Kurdan lêdikole.
Li gorî daneyên lêkolînê, li Tirkiyeyê nêzîkî sêyeka nifûsa Kurd a kesên temen mezin ku nêzîkî 12 milyon û nîv e, piştgiriyê dide Amedsporê.
Amedspor li cem Kurdan ne tenê tîmeke werzişî ye lê wekî nîşaneyeke bihêz a nasnameyê tê dîtin.
Ev xebat berî rêwîtiya Amedsporê ya ber bi Lîga Super ve hat kirin û diyar kir ku hejmara alîgirên Amedsporê di çar salên dawî de ji 1 milyonî derketiye 4 milyonî.
Ji sedî 9ê beşdaran Amedsporê wekî "tîma xwe ya yekem" pênase dikin, ji sedî 23yê wan jî wekî "tîma xwe ya duyem" piştgiriyê didinê.
Li gorî daneyên lêkolînê, li Tirkiyeyê nêzîkî sêyeka nifûsa Kurd a kesên temen mezin ku nêzîkî 12 milyon û nîv e, piştgiriyê dide Amedsporê. Ev dane nîşan didin ku tîm xwedî girseyeke mezin a alîgiran e ku digihîje 4 milyon kesan.
Di nêzîkatiyê li klûban de Amedspor bi 5,9 ji 10an di serê lîsteyê de ye. Piştî wê Galatasaray bi 4,4 û Batman Petrolspor bi 4,1 tê. Cudahî di kirtiya alîgiriyê de baş vedibe: di koma pro-Amedsporê de Amedspor 8,6.
Nêrînên li ser Amedsporê di navbera pozîtîf û bêalî de tên parvekirin, rêjeya wan ên ku nêrîna negatîf hildigirin tenê %5 e. Di nav sedemên ku yên li Amedsporê pozîtîf dinêrin didin, nasname û aidiyet pir li pêş sedemên sportîf ên wek serkeftinê ne.
Nêzîkî du sêyeka ji Kurdên gîhaştî(18+) di maçên neteweyî de Tirkiyeyê digirin, ji sedî 18 hevrikê wê. Gava tîma bajarê wan bi Amedsporê re rû bi rû tê, çaryeka beşdaran dixwazin Amedspor bi ser bikeve. Rêjeya wan ên ku li hember Amedsporê tîma bajarê xwe digirin %39 e.
Ji sedî 60ê beşdaran dibêjin ku futbol ji bo civaka Kurd qadeke derbirînê vekir; ev rêje di koma pro-Amedsporê de ji sedî 84 e, di koma non-Amedsporê de ji sedî 46 e.
Mesafeya herî mezin di navbera girseya pro-Amedspor û non-Amedspor de di nêzîkatiya siyasî, pratîka çandî û hîndetiya temaşekirina maçan de ye. Navîna giştî di navbera her du koman de dimîne; cudabûn ne ji elaqeya futbolê, lê ji nasname û siyasetê tê.
Alîgirên Amedsporê di her pênc daxwazên siyasetê de zêdetir daxwazker in. Cûdahiya nêrînan li ser mijarên hevpar ên mîna geşepêdanê kêm dibe, lê dema mijar dibe zimanê fermî û naskirina di destûrê de, ev ferq digehêje 30-45 puanî.
(Mİ/AY)