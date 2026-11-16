Rapora Komeleya Dema Jinan: “Gihîştina mafan a bi zimanê dayikê ne îmtiyazek e, mafek e”

Rapora bi navê “Rapora Şopandina Gihîştina bi Zimanê Dayikê bo Xizmetên Têkoşîna li Dijî Tundiya li Ser Jinan ên Rêveberiyên Herêmî yên Stenbolê” a Komeleya Dema Jinan dê were aşkerekirin.
Gihîştina mafan bi zimanê dayikê ne îmtiyazek e, mafek e. Ji bo ku jin li hemberî tundiyê bigihîjin mekanîzmayên piştgiriyê, divê ev xizmet bersiva hewcedariyên wan bidin û ji bo her kesî têgihiştbar û gihîştbar bin. Li ser bingeha vê hewcedariyê ya ku me di xebatên xwe yên li qadê de dît, me wekî Komeleya Dema Jinan, bi piştgiriya European Endowment for Democracy (EED), rapora bi navê “Rapora Şopandina Gihîştina bi Zimanê Dayikê bo Xizmetên Têkoşîna li Dijî Tundiya li Ser Jinan ên Rêveberiyên Herêmî yên Stenbolê” amade kir. Em ji bo danasîna vê raporê di civînekê de li hev dicivin. 📆 17 Mijdar 2026, Sêşem 🕛 12.00–14.00 📍 Bilim Beyoğlu, Taksim (Derketina Metroyê ya Şişhane)— Kadın Zamanı Derneği (@kadinzamanider) November 12, 2026
Komeleya Dema Jinan di daxuyaniya danasîna raporê de destnîşan kiriye û weha gotiye:
Gihîştina mafan bi zimanê dayikê ne îmtiyazek e, mafek e.
Ji bo ku jin li hemberî tundiyê bigihîjin mekanîzmayên piştgiriyê, divê ev xizmet bersiva hewcedariyên wan bidin û ji bo her kesî têgihiştbar û gihîştbar bin.
Li ser bingeha vê hewcedariyê ya ku me di xebatên xwe yên li qadê de dît, me wekî Komeleya Dema Jinan, bi piştgiriya European Endowment for Democracy (EED), rapora bi navê 'Rapora Şopandina Gihîştina bi Zimanê Dayikê bo Xizmetên Têkoşîna li Dijî Tundiya li Ser Jinan ên Rêveberiyên Herêmî yên Stenbolê' amade kir.
Dem û navnîşan
📆 17 Mijdar 2026, Sêşem
🕛 12.00–14.00
📍 Bilim Beyoğlu, Taksim (Derketina Metroyê ya Şişhane)
(AY)