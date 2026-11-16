TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.11.2026 15:44 16 Mijdar 2026 15:44
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.11.2026 16:07 16 Mijdar 2026 16:07
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Rapora Komeleya Dema Jinan: “Gihîştina mafan a bi zimanê dayikê ne îmtiyazek e, mafek e”

Komeleya Dema Jinan dê danasîna rapora xwe ya bi navê “Rapora Şopandina Gihîştina bi Zimanê Dayikê bo Xizmetên Têkoşîna li Dijî Tundiya li Ser Jinan ên Rêveberiyên Herêmî yên Stenbolê” di Sêşema 17ê Mijdara 2026an, saet 12.00–14.00an de li Bilim Beyoglu, Taksimê bike. Komele li benda beşdaran e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Rapora Komeleya Dema Jinan: “Gihîştina mafan a bi zimanê dayikê ne îmtiyazek e, mafek e”
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Rapora bi navê “Rapora Şopandina Gihîştina bi Zimanê Dayikê bo Xizmetên Têkoşîna li Dijî Tundiya li Ser Jinan ên Rêveberiyên Herêmî yên Stenbolê” a Komeleya Dema Jinan dê were aşkerekirin.

Komeleya Dema Jinan di daxuyaniya danasîna raporê de destnîşan kiriye û weha gotiye:

Gihîştina mafan bi zimanê dayikê ne îmtiyazek e, mafek e.

Ji bo ku jin li hemberî tundiyê bigihîjin mekanîzmayên piştgiriyê, divê ev xizmet bersiva hewcedariyên wan bidin û ji bo her kesî têgihiştbar û gihîştbar bin.

Li ser bingeha vê hewcedariyê ya ku me di xebatên xwe yên li qadê de dît, me wekî Komeleya Dema Jinan, bi piştgiriya European Endowment for Democracy (EED), rapora bi navê 'Rapora Şopandina Gihîştina bi Zimanê Dayikê bo Xizmetên Têkoşîna li Dijî Tundiya li Ser Jinan ên Rêveberiyên Herêmî yên Stenbolê' amade kir.

Dem û navnîşan

📆 17 Mijdar 2026, Sêşem

🕛 12.00–14.00

📍 Bilim Beyoğlu, Taksim (Derketina Metroyê ya Şişhane)

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Komeleya Dema Jinan
Ji bo bihêzkirina rojnamegeriya mafparêz, pirdengî û serbixwe bianet li benda piştgiriya we ye.
Bİ GOOGLE’Ê TEVKARİYÊ BİKİN
EM ROJNAMEGERİYA MAFPARÊZ, PİRDENGİYÎ
Û SERBİXWE XURT BIKIN!
ji bo piştgiriya bianetê bitikînin
Biçe serûpelê