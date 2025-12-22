Rapor yazım ekibi toplandı: Çözüm komisyonunun süresi uzatılıyor

Meclis'te kurulan Milli Birlik Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin belirlediği ve komisyonun hazırlayacağı raporun yazımında yer alacak yazım ekibi ile görüştü.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Murat Emir, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ve AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül rapor yazım ekibinde yer aldı.

Komisyonun süresi uzuyor

Bir saatten fazla süren toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir, Meclis Başkanının yazılı açıklama yapacağını söyledi. Feti Yıldız ise toplantının içeriğine ilişkin bilgi verdi. Yıldız, toplantının verimli geçtiğini söyledi. Yazım ekibinin Çarşamba günü saat 14.00’de tekrar toplanma kararı aldığını söyleyen Yıldız, Perşembe günü komisyonun toplantı yapılabileceğini ifade etti.

Feti Yıldız, haftaya yapacak olan toplantıda komisyonun süresinin uzatılacağı bilgisini de verdi.

"Kanun teklifi Ocak'ta"

Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Feti Yıldız, müşterek noktaların tespitinin önemli olduğunu dile getirdi. Yıldız, anayasanın ilk dört maddesi, 42 ve 66’ncı maddelerinin dışında değişiklerin olabileceğini, bu maddelerin tartışılmaz olduğunu ifade etti.

Yıldız, "Burada olan şey devleti yeniden yapılandırma değil ‘terörün’ sonlandırılması için mesai harcanmasıdır. Rapor, yıl başına kadar hazırlanır ama Meclis’e sunulması, vekillerin değerlendirmesi ve kanun teklifi şekline getirilmesi Ocak ayı içinde olur. Ayrıca komisyonun da bu durumda uzaması lazım" dedi.

(AB)